Ucuz Amiral Gemisinin Yeni Sürümü Satışta! 16 GB RAM ve Dahası

Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Turbo 5 Max için önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda bütçe dostu amiral gemisinin yeni sürümü satışa sunuldu. Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip olan akıllı telefonun yeni sürümünde çok yüksek depolama alanı bulunuyor.

Redmi Turbo 5 Max'in Yeni Sürümü Satışa Sunuldu

Redmi Turbo 5 Max, "12 GB RAM ve 256 GB depolama", "12 GB RAM ve 512 GB depolama", "16 GB RAM ve 256 GB depolama" olmak üzere toplamda dört farklı sürüm ile geçtiğimiz haftalarda Çin'de satışa sunulmuştu. Şimdi bunların arasına yeni bir sürüm daha eklendi. Telefonun artık 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü de bulunuyor.

Bütçe dostu amiral gemisinin 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 3 bin 399 yuan (21 bin 361 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefonun global sürümünün gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Telefon siyah, açık mavi, beyaz ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Redmi Turbo 5 Max Özellikleri

İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm

162,99 x 77,93 x 8,15 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Parmak İzi: Ekran altı 3D ultrasonik sensör

Ekran altı 3D ultrasonik sensör İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Turbo 5 Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. 219 gram ağırlığındaki akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Turbo 5 Max, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Akıllı telefon 9000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Redmi Turbo 5 Max Fiyatı