Samsung'un 12 GB RAM'li Amiral Gemisi Performans Testine Girdi

Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca Samsung Galaxy S26 Ultra'nın işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de netleşti. Görünüşe göre Samsung'un yeni telefonu çok güçlü bir donanım ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S26 Ultra, SM-S948N model numarası ile birlikte Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 710 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 284 puana ulaştı. Test sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Performans testine göre amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ekran Büyüklüğü: 6.9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj

Ana Kamera: 200 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto lens, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameraya dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Akıllı telefon, 5.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Amiral gemisinin ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor. Bu teknoloji, Galaxy S26 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon ayrıca 25W kablosuz hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.