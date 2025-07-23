Xiaomi'den Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyat etiketine sahip Redmi Turbo 4 Pro'yu duyuran Xiaomi, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Turbo 5'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonda dev batarya bulunacak.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak Redmi Turbo 5, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. . Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir.

Telefonun 7000 mAh civarı batarya kapasitesi ile geleceği iddia edildi. Bu iddia doğruysa telefon uzun süre boyunca şarj işlemine gerek olmadan kullanılabilecek. Turbo 5 modeli 90W veya 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Turbo 5, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Peki, en iyi orta segment telefonlar arasında yer alacak Remdi Turbo 5'in fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1999 yuan (11.279 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2000 yuan (11.283 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Turbo 5'in 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor.