Xiaomi'nin Bütçe Dostu Yeni Telefonları Beklenenden Erken Geliyor!

Bildiğiniz üzere Google, 2025'in sonbahar aylardında tanıtılması beklenen Android 16 işletim sistemini geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdü. Bu durum, pek çok akıllı telefon üreticisinin yeni telefonları için planladığı lansman takvimlerini erkene çekmesine neden oldu. Özellikle Xiaomi cephesinde pek çok cihazın seleflerine göre daha erken bir tarihte piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Son olarak merakla beklenen Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro'nun tanıtım tarihi ile ilgili benzer bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre telefonlar, beklenenden daha erken tarihlerde kullanıcılarla buluşabilir. İşte detaylar!

Redmi Turbo 5 Aralık Ayında Tanıtılabilir

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi, yeni Redmi Turbo 5'i de erken tanıtılacak cihazlar listesine ekledi. Bu kapsamda yeni cihaz aralık ayında resmen görücüye çıkabilir. Öte yandan telefonun selefi Redmi Turbo 4, Ocak 2025'te tanıtılmıştı.

Şimdiye kadar yaşanan bazı sızıntılar Redmi Turbo 5'in özelliklerini de ortaya koydu. Buna göre telefon, yeni MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden güç alan ilk cihaz olacak. 1.5K çözünürlüğe sahip 6.67 inçlik düz bir OLED LTPS panelle birlikte gelmesi beklenen telefonun 7.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği söyleniyor.

POCO X8 Pro İçin Yıl Sonu İşaret Ediliyor

Redmi Turbo 5 modelinin yeniden markalaşmış versiyonu olarak küresel pazara açılması beklenen POCO X8 Pro için de güzel haberler var. İddialara göre telefon, geçtiğimiz yıl selefi POCO X7 Pro'nun aralık ayında aldığı EEC sertifikasını kısa süre önce almayı başardı. Tahmin edersiniz ki bu durum telefonun beklenenden çok daha erken bir tarihte tanıtılabileceğinin sinyallerini veriyor.

Aktarılanlara göre POCO X8 Pro, Redmi Turbo 5'in hemen ardından yine aralık ayında piyasaya sürülebilir. Bahsettiğimiz gibi telefonun teknik özellikler açısından tamamen Turbo 5 ile aynı olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar adlarını en iyi Xiaomi telefonları listesine yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.