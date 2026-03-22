Redmi Devasa Ekranlı Akıllı Televizyonunu Tanıttı! 4K Çözünürlüğü Var

Redmi kısa bir süre önce Çin'de yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Bu ürünler arasında en çok öne çıkan model ise Redmi TV MAX 100 inç (2026) oldu. Ürün, 144Hz yenileme hızı ve 4K çözünürlük sunan ekranı, 30W destekli hoparlör sistemi gibi amiral gemisi özellikleriyle geliyor. İşte merak edilen ayrıntılar!

Redmi TV MAX 100'ün Özellikleri Neler?

Ekran boyutu : 100 inç

: 100 inç Ekran çözünürlüğü : 4K

: 4K Yenileme hızı : 144Hz

: 144Hz Parlaklık : 400–600 nit

: 400–600 nit Hoparlör gücü : 30W

: 30W HDMI : HDMI 2.1 desteği

: HDMI 2.1 desteği İşlemci : 5 çekirdekli A55

: 5 çekirdekli A55 RAM : 4GB

: 4GB Depolama : 64GB

: 64GB Güç tüketimi: 450W

Redmi TV MAX 100'ün Ekran Özellikleri Neler?

Redmi TV MAX 100 modeli isminden de anlaşılacağı üzere 100 inçlik bir ekran boyutuyla geliyor. Bu ekran boyutu geniş alanlarda kullanıma daha uygun diyebiliriz. Zira böyle bir modeli küçük bir odaya koyduğunuzda boyutu fazla büyük ve orantısız kalabilir.

Televizyonda 4K çözünürlük mevcut. Bu sayede bir film veya dizi izlerken görüntüdeki detayları net bir şekilde görebileceksiniz. Bununla birlikte bulanıklık gibi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ayrıca, 144Hz'lik yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

Cihazın ekran parlaklığının 400-600 nit aralığında değiştiği açıklandı. Bu da gündüz ışık alan bir ortamdaysanız ekranın sönük kalması sorunların önüne geçiyor. Kısacası bu model, akıcılık, parlaklık ve çözünürlük gibi konularda kullanıcıları üzmeyecek.

Redmi TV MAX 100’ün İşlemci, RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Redmi, televizyonda Cortex-A55 tabanlı ve beş çekirdekli bir işlemci kullandığını söyledi. Bununla birlikte, üründe 4 GB RAM kullanılıyor. Bu sayede menülerde gezinirken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken herhangi bir kasma hissetmiyorsunuz. Yani YouTube ve Netflix gibi uygulamalarda kasma gibi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Cihazda 64 GB kapasiteli bir depolama birimi mevcut. Böylelikle uygulama mağazasından dilediğiniz uygulamayı indirebilme imkanınız oluyor. Örneğin, Xiaomi'nin bir diğer TV modeli Xiaomi TV S Mini'de 32 GB'lik bir depolama kullanıldı. Yani yeni modelde kullanıcılara televizyonlar için yeterli bir depolama alanı sunuluyor.

Redmi TV MAX 100’ün Tasarımı Nasıl?

Redmi TV MAX 100'ün tasarımı kullanıcıları üzmeyecek. Bu kapsamda çerçevelerin fazlasıyla ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Akıllı televizyonun ekranı ön yüzü neredeyse tamamen kaplıyor. Bu da doğal olarak daha kaliteli bir görüntü deneyimi şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan, gövde kısmında metal malzeme kullanıldığını söyleyebiliriz.

Redmi TV MAX 100’ün Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Xiaomi, Redmi TV MAX 100 inç 2026 modelinin 1,280 dolarlık (vergisiz 56.643 TL) bir fiyat etiketine sahip olduğunu duyurdu. Bununla birlikte, Xiaomi'nin ülkemizde aktif bir marka olduğunu ve şu an için kesin olmasa da yeni TV modelinin ülkemize gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Editörün Notu

Büyük ekranlı televizyonlar oldum olası ilgimi çekmiştir. Bu nedenle Redmi TV MAX 100 inç modeli de doğal olarak görüş alanıma girdi. Ürünün 4K ekranı, 144Hz yenileme hızı, 4 GB RAM'i ve 64 GB depolamasıyla üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.