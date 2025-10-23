Xiaomi'den Apple Watch Rakibi Akıllı Saat: Şarjı 24 Gün Gidiyor!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre önce alt markası Redmi bünyesinde yeni ürünlerini tanıttı. Şirket amiral gemisi Redmi K90 Pro Max ile birlikte üstün özelliklerine kıyasla uygun bir fiyata sahip olan yeni akıllı saat modeli Redmi Watch 6'yı tanıttı. İşte detaylar!

Redmi Watch 6'nın Özellikleri

Yeni akıllı saat, AMOLED teknolojili büyük ekranı, 24 günlük pil ömrü ve şık tasarımıyla Apple Watch Series 11 gibi amiral gemisi modellerle rekabet edecek gibi görünüyor.

Tasarım ve Ekran

Yeni Redmi Watch 6, şık ve modern tasarımını yenilikçi ekranıyla birleştiriyor. Cihaz, 432x514 piksel çözünürlük, 2000 nit tepe parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunan 2.07 inçlik dev bir AMOLED panele sahip.

Ekranını 2.5D kavisli cam ile koruyan akıllı saat ayrıca, 2mm'lik çerçeveleri sayesinde yüzde 82'lik ekran-gövde oranı yakalıyor. Aynı zamanda cihazda ekran kapalıyken bile saati ve bildirimleri görmenizi sağlayan Always on Display teknolojisinin de mevcut olduğunu belirtelim.

Pil Ömrü

Redmi Watch 6, özellikle batarya performansıyla amiral gemisi rakiplerinin bile önüne geçiyor. Cihazın sahip olduğu 550 mAh kapasiteli batarya, temel modda 24 güne kadar, tipik kullanım senaryolarında ise 12 güne kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Ayrıca AOD açıkken bile saatin pil ömrü 7 güne kadar dayanabiliyor.

Sağlık ve Spor Takibi

Sağlık ve spor odaklı özellikler açısından neredeyse eksiksiz olan Watch 6, 24 saat kesintisiz kalp atış hızı takibi, gün boyunca oksijen takibi, uyku analizi, stres tespiti ve kadın sağlığı yönetimi gibi gelişmiş sensörleri bünyesinde barındırıyor.

Yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi popüler aktiviteleri otomatik tanıma yeteneğine sahip olan akıllı saat 150'den fazla spor modunu destekliyor. Bunun yanı sıra 5 ATM'lık suya dayanıklılık derecesiyle dikkat çeken cihaz yüzme gibi su aktiviteleri için uygun bir yapıda tasarlanmış.

Arayüz ve Bağlantı Özellikleri

Yeni HyperOS 3 arayüzü ile birlikte çalışan Redmi Watch 6, telefonların yanı sıra akıllı ev cihazları ve hatta desteklenen otomobillerle bile sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabiliyor. Öyle ki cihaz üzerinden ev ürünlerinizi ve akıllı araçlarınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Bluetooth 5.4 desteğiyle beraber gelen cihaz, bağımsız çift L1 GNSS konumlandırma özelliğinin yanı sıra GPS, GLONASS, Galileo gibi sistemlerle uyumlu çalışıyor. NFC, müzik çalma, ses kaydı ve uzaktan kamera kontrolü gibi kullanışlı fonksiyonlar da akıllı saatte mevcut.

Redmi Watch 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Sis Mavisi, Zarif Siyah ve Ay Işığı Gümüşü olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alan Redmi Watch 6 şimdilik yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın ülkedeki fiyatı ise sadece 84 dolar. Fiyat etiketine kıyasla oldukça güçlü özellikler sunan akıllı saat gerek ülkemizde gerekse küresel pazarda oldukça iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

Peki siz yeni Redmi'nin yeni akıllı saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Watch 6 sunduğu özelliklerle en iyi akıllı saatler arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.