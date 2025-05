Çok Sevilen Remnant Serisinde Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatı

Steam'de Remnant serisini henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak indirim fırsatı sunuldu. Remnant II ve Remnant: From the Ashes isimli oyunlar indirime girdi. Ayrıca indirilebilir içeriklerin fiyatı da düştü. Kampanya 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

Remnant Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Remnant: From the Ashes yüzde 75 oranında indirime girdi. Souls like oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 39,99 dolar (1.558 TL) yerine 9,99 dolara (389 TL) satılmaya başlandı.

Gunfire Games tarafından geliştirilen Remnant II ise yüzde 60 oranında indirime girdi. 2023 yılının temmuz ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.947 TL) 19,99 dolara (778 TL) düştü.

Remnant Ultimate Bundle yüzde 65 oranında indirime girdi. Serideki iki oyunun ve iki farklı indirilebilir içeriğin yer aldığı paket 110,47 dolar (4.304 TL) yerine 39,06 dolara (1.521 TL) satılıyor. Yalnızca iki oyunu içeren Remnant Standard Bundle ise yüzde 67 indirim ile 80,98 dolardan (3.155 TL) 26,98 dolara (1.051 TL) düştü.

Remnant: From the Ashes - Complete Edition yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra Swamps of Corsus ve Subject 2923 isimli indirilebilir içeriklerini içeren bu sürüm 41,98 dolar (1.635 TL) yerine 12,57 dolara (489 TL) satılmaya başlandı.