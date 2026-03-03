4 Günlük Oyun, Tüm Zamanların En İyi Oyunlarından Biri Oldu

Resident Evil Requiem, piyasaya sürüldüğü ilk andan itibaren oyuncuların akın ettiği oyun hâline geldi. Yeni hayatta kalma oyunu, sadece kendi türünün değil, mevcut bütün oyunlar arasında hızla yükseldi. Oyunculardan o kadar yüksek puan aldı ki tüm zamanların en iyi oyunlarından biri hâline geldi.

Resident Evil Requiem, En Yüksek Puanı Elde Etti

Resident Evil Requiem, Metacritic'in kullanıcı puanına göre en iyi oyunlar listesinde Clair Obscur: Expedition 33 ile birlikte zirveyi paylaşmaya başladı. 9,5 kullanıcı puanına sahip olan oyun, listede Metal Gear Solid, Silent Hill 2 (2001), The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine gibi pek çok iddialı yapımı geride bıraktı.

Aslına bakılacak olursa 2020 yılından bu yana en yüksek kullanıcı puanına sahip birkaç oyundan biri olmasıyla da dikkat çekiyor. The Game Awards 2025'te yılın oyunu ödülü ile birlikte pek çok ödülün sahibi hâline gelen Clair Obscur gibi Resident Evil Requiem'in de uzun bir zaman boyunca zirvedeki ekip konumuna korumayı başarması bekleniyor.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

İlk olarak 1996 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olmayı sürdüren Resident Evil serisinin yeni oyunu olan Resident Evil Requiem, aynı zamanda bu hayatta kalma türünün dokuzuncu ana oyunu olarak öne çıkıyor. FBI analisti Grace Ashcroft ile Leon S. Kennedy arasında geçişler yaparak her iki karakteri de yönetebiliyoruz.

Oyunda çok sınırlı cephanemiz bulunuyor. Özellikle oyun başladığında elinizde sadece bir tabanca olacak. İçindeki mermiyi ise çok iyi değerlendirmek isteyeceksiniz. Yol boyunca karşınıza pek çok tehdit çıkacak, bunları akıllıca hareket ederek atlatmaya çalışacaksınız. Bu şartlar altında çıkış yolunu bulmak bir hayli zaman gerektirecek.

Resident Evil Requiem'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 11 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel i5-8500 / Ryzen 5 3500 Intel i7-8700 / Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı GTX 1660 6 GB / RX 5500 XT 8 GB RTX 2060 Super 8 GB / RX 6600 8 GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

Resident Evil Requiem Kaç GB?

Resident Evil Requiem'in indirme boyutu yaklaşık 73 GB. Şu anda mevcut pek çok büyük oyunun yanında ortalama sayılabilecek büyüklüğe sahip fakat yine de cihazda ciddi bir yer kaplıyor. Yeterli depolama alanına sahip değilseniz gereksiz uygulamaları ve oyunları kaldırmak gibi yöntemlere başvurmak isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Resident Evil Requiem'in en iyi oyunlardan biri hâline gelmesi, benim için şaşırtıcı olmadı. Elbette ki erişime açılmadan önce endişelerim vardı çünkü seri son birkaç oyunda saf korkudan uzaklaşıp aksiyon odaklı bir oynanışa odaklanmaya başlamıştı. Oyun piyasaya sürüldükten sonra denedim ve ilk izlenimlerim bir hayli olumlu oldu.