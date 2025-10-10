Wolfenstein Serisi Çok Ucuzladı! %85'e Varan İndirimi Kaçırmayın

Wolfenstein serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The Old Blood ve Wolfenstein: The New Order dahil olmak üzere birçok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 16 Ekim tarihinde sona erecek.

Steam'de Wolfenstein Serisi İndirime Girdi

MachineGames tarafından geliştirilen Wolfenstein II: The New Colossus yüzde 85 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyun, Steam'de 23.99 dolar (1.003 TL) yerine 3.59 dolar (150 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 86 Metacritic puanına sahip olan oyun 2017 yılında piyasaya sürüldü.

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Wolfenstein: The New Order yüzde 80 oranında indirime girdi. MachineGames tarafından geliştirilen FPS oyununun fiyatı Steam'de 11.99 dolardan (501 TL) 2.39 dolara (99 TL) düştü. 76 Metacritic puanına sahip popüler olan oyun 2015 yılının mayıs ayında çıktı.

MachineGames tarafından geliştirilen Wolfenstein: The Old Blood yüzde 80 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı oyun 11.99 dolar (501 TL) yerine 2.39 dolara (99 TL) satılıyor. 76 Metacritic puanına sahip olan oyun 2015 yılının mayıs ayında çıktı. Oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Wolfenstein: Youngblood yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 11.99 dolardan 2.99 dolara düştü. The Old Blood, The New Colossus, Youngblood ve The New Order'ın yer aldığı Wolfenstein Alt History Collection yüzde 81 indirim ile 43.17 dolar (1.805 TL) yerine 8.17 dolara (341 TL) satılıyor.

İndirime Giren Wolfenstein Oyunları