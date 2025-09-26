Resident Evil Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Resident Evil serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 Biohazard ve Resident Evil Village dahil olmak üzere birçok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de Resident Evil Serisi İndirime Girdi

2020 yılının nisan ayında piyasaya sürülen Resident Evil 3, Steam'deki kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi. Capcom tarafından geliştirilen oyun 29,99 dolar (1.246 TL) yerine 7,49 dolar (311 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 77 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. 2019 yılının ocak ayında piyasaya sürülen oyun 29,99 dolardan 7,49 dolara düştü. 89 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "Son Derece Olumlu" şeklinde olduğunu belirtelim.

2013 yılının mart ayında piyasaya sürülen Resident Evil 6'nın Complete sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Capcom tarafından geliştirilen oyun 14,99 dolar (623 TL) yerine 3,74 dolara (155 TL) satılıyor. 69 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Capcom tarafsından geliştirilen Resident Evil 7 Biohazard yüzde 60 oranında indirime girdi. 2017 yılının ocak ayında piyasaya sürülen oyun, kampanya kapsamında 14,99 dolar (623 TL) yerine 5,99 dolar (249 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 83 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Son Derece Olumlu" şeklinde.

İndirime Giren Resident Evil Oyunları