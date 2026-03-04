Oyunlar ve Sosyal Medya İçin Kanun Teklifi TBMM'de!

Dijital oyunlar ve sosyal medyaya yönelik kanun teklifi, TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunuldu. Temsilci bulundurulmaması hâlinde bant daraltması gibi uygulamaları da içeren taslağın meclisten geçmesi hâlinde kanun maddelerine hem büyük sosyal medya platformlarının hem de popüler dijital oyun platformlarının bağlı kalması gerekecek.

Sosyal Medyaya Yönelik Teklif Neler İçeriyor?

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi üzerinde uzun bir zamandır çalışılıyordu. Bu teklif verilmeden dijital ortamda çocukları korumaya yönelik kapsamlı bir düzenleme planlandı. Her ne kadar çocukların dijital ortamda güvende kalması amacıyla hazırlanan bir kanun teklifi olsa da çocuk olmayanları da etkileyebilecek maddeler içeriyor.

Habertürk'ün haberine göre kanun teklifi, sosyal medya tarafında bir yaş kısıtlaması uygulanmasını kapsıyor. İlgili madde dolayısıyla 15 yaşından küçük olan çocukların sosyal medya hesabı açması "kesinlikle" engellenecek. Doğrulama sürecinden tamamen platformlar sorumlu olacak.

Meta'nın Facebook ve Instagram gibi platformlarının mevcut kimlik doğrulama sistemleri şu an zaten kusursuza yakın çalışıyor ancak bu teklifin onaylanması durumunda tedbirler daha da sıkılaştırılacak. Üstelik sadece bu platformlar için değil, TikTok, Snapchat ve hatta YouTube'u bile kapsaması bekleniyor. Öte yandan bu platformlar, çocukların dijital aktivitelerini yani telefon, tablet ya da bilgisayarda söz konusu platformlarda ne kadar zaman geçireceğini belirlenmesini sağlamak için ebeveynlere kontrol araçları sunacak.

Ebeveyn denetimi araçları şu an zaten dünya genelindeki yasal düzenlemelere uyum sağlamak için çok sayıda platform tarafından sunuluyor. O yüzden kanun teklifinin onaylanması durumunda çok büyük değişiklik olması beklenmiyor. Kullanıcıları asıl etkileyecek kısım, yaş doğrulaması olacak. Bilindiği üzere bu doğrulama sistemleri, biyometrik verinizi gerektiriyor. Verilerinin gizliliği konusunda nasıl bir yol izleneceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Oyunlar İçin Nasıl Bir Düzenleme Öngörülüyor?

Yeni kanun teklifi, oyun sağlayıcıları ve oyun dağıtıcıları için birkaç önemli madde içeriyor. Bunların başında ise Türkiye'deki günlük erişimi 100 bini geçen yurt dışı merkezli oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurma şartı geliyor. Ayrıca oyunlara yaş sınırı getirilmesi de zorunlu olacak.

Oyun platformlarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda idari para cezasından başlayarak bant genişliği daraltmasına kadar uzanan yaptırımlar uygulanacak. DW tarafından paylaşılan haberde bu uygulamanın önce yüzde 50, gerekli adımların atılmaması hâlinde ise yüzde 90'a kadar bant daraltması içereceği iddia edilmişti.

Editörün Yorumu

Yeni kanun teklifinin meclisten geçmesi durumunda sosyal medya platformlarının şartları karşılayacağını düşünüyorum. Şu an Meta gibi şirketler zaten talep edilen yükümlülükleri yerine getiriyor. Asıl sorunun Steam gibi oyun platformlarında yaşanacağını tahmin ediyorum. Valve, Türkiye'de temsilci bulundurmayı reddederse işin sonu bant genişliğini daraltmaya kadar gidebilir. Bu da PC'de oyun oynamak için başvurulan en popüler platformlardan birine erişemeyebileceğimiz anlamına geliyor. Umuyorum ki süreç herkesin istediği gibi ilerler. Aksi takdirde beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.