Steam'de Fırtına Estiriyor: Yeni Saklambaç Oyunu Satış Rekoru Kırdı!

Yakın zamanda piyasaya sürülen ve oyunculara eğlenceli bir saklambaç deneyimi sunan Meccha Chameleon, oyun dünyasını şaşkına çeviren yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Oyunun oyuncu sayısı resmen yeni bir rekor kırdı. İşte ayrıntılar...

Meccha Chameleon Kaç Oyuncuya Ulaştı?

Daha çıkar çıkmaz büyük ilgi gören Meccha Chameleon'ın 5 milyon oyuncuyu aştığı açıklandı. 10 Haziran'da piyasaya sürülen yapım, henüz bir ayını bile doldurmadan bu başarıya ulaştı. Bu durum oyunun kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevildiğini gösteriyor. Öte yandan Meccha Chameleon'ın sadece dünya geneli değil, Türkiye'de de en çok satan oyunlar arasında yer aldığını belirtelim.

Meccha Chameleon şu an yalnızca PC'de oynanabiliyor ve Steam platformu üzerinden satılıyor. Oyun henüz PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch gibi konsollar için piyasaya sürülmedi. Bu nedenle ulaşılan 5 milyon oyuncu sayısı yalnızca bilgisayar oyuncularını temsil ediyor. Konsol sürümlerinin ne zaman çıkacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Meccha Chameleon Neden Bu Kadar Popüler?

Meccha Chameleon, 10 Haziran'da piyasaya sürüldükten iki gün sonra yani 12 Haziran'da 500 bin, 14 Haziran'da 1 milyon, 15 Haziran'da 2 milyon ve 16 Haziran'da ise 3 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Bugün itibarıyla bu sayı 5 milyona yükseldi. Peki oyun neden bu kadar hızlı popüler oldu?

Bunun başlıca iki nedeni var: sunduğu yaratıcılık ve sosyal medya platformlarındaki popülerliği. Oyun klasik saklambaç mekaniklerini kamuflaj sistemiyle birleştiriyor. Saklanma sırasında oyuncular kendilerini çevreye uyumlu hâle getirmek için karakterlerini boyayabiliyor. Bu da oyunu sadece saklanıp beklemekten çok daha fazlası hâline getiriyor.

Öte yandan Instagram, YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda da kısa sürede popülerleşti. Bunda birçok içerik üreticisinin payı büyük oldu. İnsanlar bu platformlarda izledikleri oyunu merak edip satın almaya karar verebiliyor. Zira izlemesini keyifli bulan pek çok kişi oyunu oynamayı da tercih ediyor.

Meccha Chameleon Nasıl Bir Oyun?

Dev bir oyun şirketinin değil tek bir geliştiricinin piyasaya sürdüğü Meccha Chameleon, saklananlar ve arayanlar olmak üzere iki tarafın bulunduğu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Saklananlar başlangıçta beyaz bir karakteri kontrol eder ve ardından bu karakteri saklandıkları ortama kamufle etmek için boyar. Ayrıca karakterin yalnızca rengini değil, pozisyonunu da belirleyebilirler.

Arayanlar ise ellerindeki silahlar ile çevreye kamufle olmuş saklananları bulmaya çalışır. Bir arayan saklananlardan birini bulduğunda o kişi arayanlara katılır. Bu nedenle oyun ilerledikçe çok daha zor hâle gelir. Meccha Chameleon şu anda sadece Steam'de satılıyor. Fiyatı ise 3,99 dolar (185 TL).

Editörün Yorumu

Meccha Chameleon gerçekten eğlenceli bir oyun gibi görünüyor. Özellikle arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız mutlaka göz atmanızı öneririm. Ben de bu oyunu ilk olarak sosyal medyada gördüm ve gerçekten eğlenceli buldum. Yakın zamanda yeni satış rekorları kırması da oldukça muhtemel.