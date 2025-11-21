Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Rizespor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Rizespor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Rizespor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Rizespor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Rizespor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Rizespor - Fenerbahçe Maçının Hakemi

Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemi Çağdaş Altay olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Süleyman Özay, ikinci yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakemliği Raşit Yorgancılar yapacak.

Rizespor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Rizespor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Rizespor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

VIP: 6.000 TL

6.000 TL MARATON: 1.000 TL

1.000 TL KAPALI: 900 TL

900 TL KALE ARKASI: 700 TL

700 TL MİSAFİR: 910 TL

Rizespor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Rizespor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Rizespor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Y. Fofana

H. Alikulov

C. Hojer

V. Jurecka

V. Mihaila

G. Papanikolaou

M. Buljubasic

J. Rak-Sakyi

A. Sowe

Q. Laçi

Emrecan Bulut

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Mert Müldür

N. Semedo

M. Skriniar

Fred

E. Alvarez

M. Asensio

Levent Mercan

D. Nene

Kerem Aktürkoğlu

A. Talisca

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Rizespor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Rizespor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.