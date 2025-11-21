Beşiktaş - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Beşiktaş ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş - Samsunspor Maçının Hakemi

Beşiktaş - Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, ikinci yardım hakem görevini ise Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakemliği Ömer Tolga Güldibi yapacak.

Beşiktaş - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Samsunspor maçı bilet fiyatları:

100 VIP: 17.500 TL

17.500 TL 101-126 VIP: 15.000 TL

15.000 TL 102-125 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 103-124 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 115-116 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 114-117 BLOK: 3.850 TL

3.850 TL 113-118 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 4. Kategori: 3.250 TL

3.250 TL 5. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 6. Kategori: 2.750 TL

2.750 TL Doğu Üst Tüm Bloklar: 3.000 TL

3.000 TL 7. Kategori: 1.150 TL

1.150 TL 8. Kategori: 975 TL

975 TL Misafir: 975 TL

Beşiktaş - Samsunspor Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Samsunspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

Al-Musrati

M. Rashica

A. Chamberlain

E. Muçi

G. Fernandes

Semih Kılıçsoy

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

M. Bola

Zeki Yavru

M. Mouandilmadji

Yunus Emre Çift

Celil Yüksel

Soner Gönül

K. Schindler

Emre Kılınç

L. Dimata

C. Holse

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Samsunspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.