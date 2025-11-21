Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Galatasaray ve Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının Hakemi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Furkan Ürün, ikinci yardımcı hakem görevini ise Suat Güz üstlenecek. Dördüncü hakemliği Erdem Mertoğlu yapacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Gençlerbirliği maçı bilet fiyatları:

Premium: 27.500 TL

27.500 TL Delux: 25.000 TL

25.000 TL Lux: 22.500 TL

22.500 TL Classic: 20.000 TL

20.000 TL 1. Kategori: 15.000 TL

15.000 TL 2. Kategori: 13.500 TL

13.500 TL 3. Kategori: 12.500 TL

12.500 TL 4. Kategori: 11.500 TL

11.500 TL 5. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 6. Kategori: 8.500 TL

8.500 TL 7. Kategori: 7.500 TL

7.500 TL 8. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 9. Kategori: 4.000 TL

4.000 TL 10. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL 11. Kategori: 1.500 TL

1.500 TL Misafir: 1.500

Galatasaray - Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Gençlerbirliği maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

I. Jakobs

D. Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

W. Singo

Eren Elmalı

M. Lemina

Ahmed Kutucu

L. Sane

M. Icardi

Barış Alper Yılmaz

Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11 Kadrosu

R. Velho

Thalisson

Z. Zuzek

D. Goutas

P. Pereira

Göktan Gürpüz

T. Dele-Bashiru

S. Koita

Dilhan Demir

Sinan Osmanoğlu

F. Tongya