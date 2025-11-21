Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Galatasaray ve Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Süper Lig Maçlarını Bedava İzlemek Mümkün
Süper Lig maçlarını üç ay boyunca hiçbir ücret ödemeden bedava izlemek mümkün. Üstelik tek yapmanız gereken üç gün Yandex kullanmak.
Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının Hakemi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Furkan Ürün, ikinci yardımcı hakem görevini ise Suat Güz üstlenecek. Dördüncü hakemliği Erdem Mertoğlu yapacak.
Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Gençlerbirliği maçı bilet fiyatları:
- Premium: 27.500 TL
- Delux: 25.000 TL
- Lux: 22.500 TL
- Classic: 20.000 TL
- 1. Kategori: 15.000 TL
- 2. Kategori: 13.500 TL
- 3. Kategori: 12.500 TL
- 4. Kategori: 11.500 TL
- 5. Kategori: 10.000 TL
- 6. Kategori: 8.500 TL
- 7. Kategori: 7.500 TL
- 8. Kategori: 5.000 TL
- 9. Kategori: 4.000 TL
- 10. Kategori: 1.750 TL
- 11. Kategori: 1.500 TL
- Misafir: 1.500
Galatasaray - Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Gençlerbirliği maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Uğurcan Çakır
- I. Jakobs
- D. Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- W. Singo
- Eren Elmalı
- M. Lemina
- Ahmed Kutucu
- L. Sane
- M. Icardi
- Barış Alper Yılmaz
Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- R. Velho
- Thalisson
- Z. Zuzek
- D. Goutas
- P. Pereira
- Göktan Gürpüz
- T. Dele-Bashiru
- S. Koita
- Dilhan Demir
- Sinan Osmanoğlu
- F. Tongya
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Gençlerbirliği maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Gençlerbirliği maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.