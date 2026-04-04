Roblox ve Discord'un Erişim Engeli Kalkabilir! Bakan Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de Roblox ve Discord için devam eden erişim engeli ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklama, oyuncular tarafından çok fazla tercih edilen platformların erişim engelinin yakında kaldırılabileceğine işaret ediyor.

Roblox ve Discord'un Erişim Engeli Kalkacak mı?

Roblox ve Discord'un şu an çeşitli sebeplerden ötürü kapalı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda söz konusu platformların Türkiye'de yeniden erişime açılmasını sağlayacak bir aşamaya gelindiğine işaret etti. Bunun olumlu bir nokta olduğunu vurgulayarak ileride bu platformların Türkiye'de faaliyet göstermesine yeniden izin verileceğini açıkladı.

Discord Neden Türkiye'de Erişime Engellendi?

Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Bu kararın arkasında çocuklara uygun olmayan içeriklerin yer alması, siber zorbalık ve benzeri gerekçeler yer aldı. Platformun Türkiye'de erişime kapatıldığı o günden bu yana Discord'a erişim sağlanamıyor. Türkiye'nin Discord'dan beklentilerinin başında ise sorun yaşanması hâlinde hızlıca müdahalede bulunmayı mümkün hâle getirecek plan ve sistem geliyor.

Roblox Neden Türkiye'de Erişime Engellendi?

Roblox'un Türkiye'de erişime engellenmesinin arkasındaki sebeplerin başında Discord'a benzer şekilde çocukların güvenliği geliyor. Bilindiği üzere Roblox sadece tek bir oyundan oluşmuyor. Oyun geliştiricilerine kendi oyunlarını tasarlama ve yayınlama imkânı sunuluyor ancak bu oyunların içeriğinin tamamen kontrol altında olmaması, çocukların uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasına sebep olabiliyor.

Roblox, Türkiye'ye geri dönebilmek için en çok adım atan platformlardan biri oldu. Şirket, Roblox'u Türkiye'deki yasalara uygun bir platform hâline getirmek için Türkiye'de bir şirket kurdu. Elbette ki platform sadece Türkiye'de yasaklanmadı. Örneğin Şubat ayının başında Mısır'da da erişime kapatıldı. Ayrıca şu an Avrupa ve daha pek çok bölgede çeşitli eleştirilerin odak noktasında yer alıyor.

Platformun arkasındaki şirket, gelen eleştiriler karşısında çocuklar için daha güvenli bir oyun ortamı sunmasına yardımcı olacak özellikler sunmaya odaklandı. Bu kapsamda platformda 13 yaşın altındaki çocukların yabancılarla doğrudan iletişim kurmasını engelledi. Ayrıca yakın zamanda yaş doğrulama sistemini de devreye almaya başladı. Bu sistem, kullanıcıları yaşlarına göre gruplandırıyor. Böylelikle her kullanıcı için yaşına uygun filtrelendirme yapılıyor.

Editörün Yorumu

Discord'un Türkiye'deki erişim engelinin kalkma ihtimalini şu anlık düşük görüyorum. Hatırlarsanız geçen ayın başlarında yaş doğrulama sistemini test etmeye başladı ancak daha sonra bunun oyun avatarı kullanılarak bile atlatılabildiği ortaya çıktı. Eğer düzgün bir şekilde hayata geçirilseydi küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli bir ortam sağlanabilecek ve Türkiye'de yeniden erişime açılmasının önündeki önemli engellerden biri de kalkacaktı.

Roblox için o kadar olumsuz bir gelecek görmüyorum. Şirket, erişim engelinin gelmesinden bu yana gerçekten de kayda değer adımlar attı. Sürecin iyi yönetilmesi sayesinde aradan geçen uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye geri dönüş yapmasına yüksek bir ihtimal olarak bakıyorum.