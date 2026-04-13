Roblox'a Yasaklanma Sebebini Ortadan Kaldıracak Özellik Geliyor

Roblox, çocuklar için uygun olmayan içerik barındırması nedeniyle Türkiye ve daha birçok ülkede yasaklanmıştı. O zamandan bu yana konu ile ilgili endişeleri ele almaya çalıştı ancak bunlar yasakların kalkması için pek yeterli olmadı. Yeni duyurulan özellik ise şirketin artık yasaklanmasının en önemli sebebini ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

Roblox'a Hangi Özellik Eklenecek?

Roblox'a yakında yeni hesap türleri gelecek. Hangisinin seçileceği kullanıcılara bağlı bir durum olmayacak. Kullanıcılar tamamen yaşlarına göre uygun gruba yerleştirilecek. 5 ila 8 yaşlarındaki çocuklar, Roblox Kids adı verilen hesap türüne sahip hâle gelecek. Çalışma biçimi açısından YouTube Kids ile büyük benzerlik taşıyacağı söylenebilir.

Belirlenen yaş aralığındaki çocukların kullanacağı bu hesaplarda her oyun oynanamayacak. Yalnızca şirket tarafından özel incelenmiş oyunlara girilebilecek. Ayrıca bu oyunlarda diğer kişilerle sohbet etmek varsayılan olarak devre dışı tutulacak. Öte yandan hesabın diğerlerinden ayrılması için arka planda farklı bir renge sahip olacak. Yani hesabın çocuk hesabı mı yoksa yetişkin mi olduğunu bir bakışta anlamak mümkün hâle gelecek.

Diğer hesap türü Roblox Select'i 9 ila 15 yaşlarındaki kişiler kullanacak. Bu hesaplarda da benzer kısıtlamalar olacak ancak Roblox Kids'in aksine çok katı kurallara sahip olmayacak. Yani daha fazla içeriğe erişilebilecek. Elbette ki bunlar da yine denetimden geçecek, yaşa uygun olmayan oyunlara erişim sağlanamayacak.

Roblox'a Yeni Hesap Türleri Ne Zaman Gelecek?

Roblox, yeni hesap türlerini duyurmuş olsa da bunları direkt hayata geçirmiyor. Geçmişte bu tür sistemleri direkt denemeye başlayan uygulamalarda çeşitli hatalar ortaya çıkmıştı. Yanlış tespit ve daha birçok sorun yüzünden yetişkinler de mağdur olmuştu. Roblox muhtemelen buna neden olmamak için yeni hesap türlerini sunacağı tarih olarak Haziran 2026'yı belirledi. O zamana kadar yeni hesap türleri detaylı şekilde ele alınıp herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı kontrol edilecektir.

Mevcut Roblox Hesaplarına Ne Olacak?

Şirket, Haziran 2026'da yeni hesap türlerini devreye aldıktan sonra oyuncuların manuel olarak bir işlem gerçekleştirmesine gerek olmayacak. Geçiş tamamen otomatik bir şekilde gerçekleşecek. Eğer hesabınızın yaşı 9 ve üzeriyse Roblox Select hesabını, 5-8 yaş aralığındaysanız da Roblox Kids'i kullanacaksınız.

Benzer şekilde eğer şu an 15 yaşındaysanız ve Temmuz ayında 16 yaşınıza girecekseniz 1 ay boyunca Roblox Select kullanmanız gerekecek. Bu süre dolduktan sonra yine şu an kullanmakta olduğunuz normal hesabı kullanmaya devam edeceksiniz. Bu hesaplarla birlikte gelen sınırlamalar sizin için geçerli olmayacak.

Roblox'un Türkiye'deki Yasağı, Yeni Özellik ile Kalkar mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu ayın başlarında Roblox yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yapıldığını açıklamıştı. Daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda bu konu ile ilgili olumlu bir ilerleme kaydedildiğini, yasal süreçten sonra erişim engelinin kaldırılmasının beklendiğine işaret etmişti.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şu an süreç zaten Roblox oyuncuları açısından olumlu ilerliyordu. Yeni özellik ise bu oyun platformunun Türkiye'de yeniden erişime açılmasını sağlayabilir. Öyle ki platformun yasaklanmasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri, uygun olmayan içerikler barındırmasıydı. Yeni hesap türleri sayesinde çocuklar sadece belirli oyunlara erişebilecek ve bunlar çok sıkı şekilde denetlenecek.

Editörün Yorumu

Roblox, bir dönem benim de küçük çaplı oyunlar yapıp yayınladığım bir platformdu. Çok oyunculu oyunlar geliştirme ve hiçbir sunucu maliyeti olmadan bunu Roblox üzerinden yayınlanabilmesi, diğer oyuncuların bunları istediği zaman oynayabilmesi çok büyük bir avantaj oluşturuyor.

Elbette ki platformun uygunsuz oyunlardan arındırılması gerekiyor ama Bakan Uraloğlu'nun ayın başlarında yaptığı açıklamada da değindiği üzere çocukların gelişimine katkı sağlayabilecek geliştirme sürecinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. O yüzden umuyorum ki bu düzenleme sonrasında ortada herhangi bir sorun kalmaz ve herkes Roblox'a istediği gibi girip oyun oynamaya başlayabilir.