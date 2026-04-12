GTA 6 Herkese Para Kazandırabilir! İş İlanında Kritik Detay Yakalandı

Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyuncular için bir gelir kapısına dönüşebilir. Rockstar Games, geçen yıl Cfx.re'yi bünyesine kattıktan sonra şimdi de bir iş ilanı yayınladı. Bu ilanda yer alan detaylar, Grand Theft Auto serisinden herkesin para kazanabileceğine işaret ediyor.

Rockstar Games, Cfx.re'yi Neden Bünyesine Kattı?

Rockstar Games, geçen yıl Grand Theft Auto 5 için geliştirilen resmî olmayan çok oyunculu mod FiveM'in arkasındaki ekip Cfx.re'yi bünyesine kazandırdı. Bu ekip, oyunun ana hikâye modundan farklı olarak tüm oyunculara kendi sunucularını kurup mod geliştirme ve farklı oynanışlar sunma imkânı sağlıyor.

Daha önce Grand Theft Auto: San Andreas için geliştirilen SA:Mp (San Andreas Multiplayer) ve Multi Theft Auto modlarına benzer şekilde çalışıyor. Herkes kendi sunucusunu hazırlayabiliyor ve oyuncular da bu topluluk sunucularına katılıp oynayabiliyor. Kimi sunucu rol yapma odaklıyken kimi sunucu da serbest şekilde dolaşmanıza, diğer oyuncularla birlikte mini oyunlara katılıp eğlenceli zaman geçirmenize imkân sağlıyor. Yani nasıl bir oynanış sunacağı tamamen sunucunun arkasındaki ekibe bağlı oluyor.

Bu tür modlar normalde şirketin kara listesinde yer alır. En azından şimdiye kadar pek çok oyunu için geliştirilen modda bu durum yaşandı. Mod her yerden kaldırıldı ve geliştiricilerin tüm emeği boşa çıktı. Ancak GTA 5 için geliştirilen çok oyunculu modda farklı bir yol izlendi.

Rockstar Games her ne kadar bu hamlesinin arkasındaki sebepleri açıklığa kavuşturmasa da büyük bir projenin habercisi olarak yorumlanmıştı. Hâlihazırda FiveM gibi büyük projesi olan ekibin Grand Theft Auto VI için de SixM isimli bir mod sunması bekleniyor. Üstelik bunun oyunla birlikte ya da oyun piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra PC sürümüne entegre edilmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere şu an FiveM şu an sadece PC oyuncuları tarafından oynanabiliyor. Xbox veya PlayStation kullananların ise oyunun kendi çok oyunculu modunu tercih etmekten başka seçeneği bulunmuyor fakat Rockstar Games'in yayınladığı yeni iş ilanı, PlayStation 5 ya da Xbox Series X / S konsollarına da gelebileceği anlamına geliyor. Yani konsollar için SixM desteği olursa oyuncular da rol yapma sunucularına katılabilir, normalde olmayan sistemlerin yer aldığı bir oyun deneyimleyebilir.

GTA 6 Nasıl Para Kazandıracak?

Rockstar Games tarafından yayınlanan yeni iş ilanında adaylardan karşılaması beklenen kriterler arasında Roblox, YouTube, TikTok ve Fortnite gibi platformların dinamiklerine hâkim olması yer alıyor. Bu, şirketin sadece bir oyun değil, bununla birlikte oyuncuların içerik üretip para kazanabildiği bir platform üzerinde çalıştığını da ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere Roblox'ta herkes kendi içeriklerini (kıyafet, saç vb.) oluşturup bunlardan gelir elde edebiliyor. GTA 6'da da oyuncular kendi tasarladığı kıyafetleri ve araçları satabilir. Hatta şirket eğer biraz daha ileri giderse başlı başına bir hikâye ya da görev satışları da bu pazar yerinden yapılabilir.

GTA 6 İçin Online Mod ile Topluluk Sunucuları Birleştirilebilir mi?

Rockstar Games'in Cfx.re'yi satın almasından sonra aslında ilk akıllara gelen sorulardan biri bu. Ne yazık ki Rockstar Games henüz bu konu ile ilgili soru işaretlerini ortadan gidermedi fakat topluluğu bölmek yerine ikisini de aynı çatı altında toplamak istemesi epey mantıklı görünüyor.

Elbette ki burada bütün bir sistem beklememek gerekiyor. Yani GTA 6 Online ile topluluk sunucularının ekonomisi farklı olur. Şirketin kendi sunucuları üzerinden oynadığımız resmî çok oyunculu modda siyah şapkaya 1 dolar verirken topluluk sunucusunda 10 dolar verebiliriz. Yani eğer böyle bir durum söz konusu olursa topluluk sunucularına ana oyundan erişebiliriz ama aynı karakter veya ilerleme her yerde geçerli olmaz. Topluluk sunucuları için sıfırdan karakter oluşturup kendimizi geliştirmeye çalışırız.

Editörün Yorumu

Eğer oyunları yakından takip ediyorsanız son birkaç yıldır zaten pek çok geliştiricinin yönünü bu tür sistemlere çevirdiğini fark etmişsinizdir. Oyunculara da kendi içeriklerini tasarlama fırsatı sunarak aslında sadece gelir elde etmekle sınırlı kalmıyorlar, bir yandan da oyunun tıpkı TikTok veya X'te (eski adıyla Twitter) olduğu gibi kullanıcıların güncel tutmasını sağlıyorlar.

Aynı yaklaşım GTA 6 için de benimsenirse oyun aradan yıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruyacaktır. Tabii, terazinin diğer tarafında topluluk sunucularının olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer SixM projesini konsollar için de hayata geçirirse resmî online moduna olan ilgi sona erse bile topluluk sunucuları yıllarca yaşamaya devam edebilir.