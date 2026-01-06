Merdiven Çıkıp Köşe Bucak Temizlik Yapabilen Robot Süpürge Tanıtıldı!

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026 fuarı, bu yıl da ezber bozan yeniliklere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak akıllı ev temizliği denince akla gelen ilk markalardan biri olan Roborock, geliştirdiği yeni robot süpürge teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ünlü marka, özellikle çok katlı ev ve alanların temizliği için özel olarak geliştirilen Roborock Saros Rover isimli yeni modelini tanıttı. Tekerlekli ve bacaklı bir yapıya sahip olan yeni robot süpürge merdivenleri hızlıca tırmanabiliyor ve önüne çıkan engelleri zıplayarak aşabiliyor. İşte yeni ürünün özellikleri ve fiyatı!

Roborock Saros Rover Tekerlekli Robot Süpürge Neler Sunuyor?

Yeni cihaz standart robot süpürgelerden oldukça farklı bir mimariye ev sahipliği yapıyor. "Tekerlekli bacak" adı verilen hibrit bir tasarımla birlikte gelen ürün her bir tekerleğini birbirinden bağımsız olarak yukarı ve aşağı hareket ettirebiliyor. Robot bu sayede düz zeminlerin yanı engebeli yüzeylerde, eşiklerde ve en önemlisi merdivenlerde dengesini bozmadan yol alabiliyor.

Üstelik sadece tırmanma hareketiyle sınırlı kalmayan cihaz, bünyesinde barındırdığı gelişmiş hareket sensörleri ve yapay zeka destekli 3D uzamsal farkındalık teknolojisi sayesinde çevresini anlık olarak analiz edebiliyor. Böylelikle robot karşısına çıkan engellerin üzerinden küçük ve çevik hareketlerle zıplayabiliyor.

Aktarılanlara göre cihaz özellikle tekerlekli bacaklarını kullanarak gövdesini sürekli dengede tutuyor ve bu sayede devrilme veya hasar görme riskini minimuma indiriyor. Öyle ki yapılan demo gösterimlerinde robotun üzerine atılan tenis toplarından bile ani manevralarla sıyrılabildiğini görüyoruz.

Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Roborock, CES 2026 fuarında düzenlediği lansmanda Saros Rover'ın henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve çıkış tarihinin şimdilik netleşmediğini belirtti. Ayrıca cihazın pil ömrü, güvenlik önlemleri ve fiyatı gibi detaylar da hala gizemini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.