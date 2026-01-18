Sudan Ucuz Hibrit Sedan Tanıtıldı: 2 Bin Kilometre Menzil Sunuyor!

Çinli SAIC grubunun alt markalarından Roewe kısa bir süre önce Roewe M7 DMH isimli yeni hibrit motorlu otomobilini tanıttı. Sedan gövde tipine sahip olan yeni araç sahip olduğu iddialı teknik özellikleriyle şimdiden otomobil dünyasında büyük ses getirmeyi başardı.

Üstelik yeni otomobil 2 bin kilometrelik rekor menzil mesafesi ve 184 beygirlik bir elektrik motoruna rağmen oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İşte detaylar!

Roewe M7 DMH'nin Özellikleri

Motor Tipi: Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV)

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Benzinli Motor: 1.5 Litre, 110 HP

1.5 Litre, 110 HP Elektrikli Motor: 184 HP

184 HP Batarya: 19.7 kWh LFP

19.7 kWh LFP Toplam Menzil: 2.050 km

2.050 km Elektrikli Sürüş Menzili: 160 km

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle geliştirilen yeni otomobil dolu bir depo ve tam şarjla tam 2.050 kilometre menzil mesafesi sunuyor. 19.7 kWh kapasiteli bir LFP batarya ile birlikte gelen araç hiç benzin harcamadan yaklaşık 160 kilometre boyunca yol alabiliyor. Kaputun altında ise 1.5 litrelik 110 beygir güç sunan benzinli motor ve ona eşlik eden 184 beygirlik bir elektrikli motor yer alıyor.

Aracın tasarım koltuğunda daha öncesinde Rolls-Royce ve BMW gibi devlerde çalışmış ünlü tasarımcı Jozef Kaban oturuyor. Dışarıdan bakıldığında Audi veya Mercedes modellerini andıran Roewe M7 DMH, devasa ön ızgarası ve iki kademeli farları ile lüks bir görünüme sahip. İç mekanda ise dijital farlar ve modern kokpit tasarımı dikkat çekiyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Kısa bir süre önce Çin pazarında satışa sunulan Roewe M7 DMH ülkede 97.800 yuan'lık oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Zira güncel kurla bu değer yaklaşık 12.000 euro'ya tekabül ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse başlangıç seviyesindeki özelliklere sahip olan yeni Daica Sandero İngiltere'de 14 bin sterlin seviyelerinde alıcı buluyor.

Öte yandan yeni otomobilin Avrupa veya Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak M7 DMH sunduğu bu özelliklerine rağmen sahip olduğu bütçe dostu fiyat küresel otomobil devleri için çok ciddi bir uyarı niteliğinde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.