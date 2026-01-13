Suudi Arabistan Togg'a Rakip Oluyor: İlk Elektrikli Otomobil Yolda!

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm tüm hızıyla sürerken rekabete Orta Doğu’dan oldukça iddialı ve sıra dışı bir oyuncu katılıyor. Suudi Arabistan’ın yerli otomobil markası Ceer, kısa bir süre önce ilk elektrikli aracıyla gün yüzüne çıktı.

Markanın ilk modeli alışılagelmiş modern çizgilerin ötesinde geçmişin fütüristik hayalleriyle bugünün teknolojisini harmanlıyor. İşte Ceer'in ilk elektrikli otomobiline dair bilinen tüm detaylar!

Suudi Arabistan'ın İlk Elektrikli Otomobili Ceer Neler Sunacak?

Ceer’in ilk model, tasarım diliyle otomobil tutkunlarını şaşırtmayı başardı. Araç günümüzün yuvarlak hatlı SUV trendlerinin aksine Lancia Stratos HF Zero gibi 1970’lerin efsanevi konsept araçlarını anımsatan kama şeklinde keskin bir forma sahip.

Aracın en dikkat çekici özelliklerinin başında neredeyse kaputtan başlayıp tavana kadar kesintisiz uzanan devasa ön camı geliyor. Şirket, bu panelin dünyadaki en büyük otomobil ön camı olduğunu iddia ediyor. Suudi Arabistan’ın kavurucu sıcakları düşünüldüğünde bu camın yüksek teknoloji ürünü bir ısı yalıtımı ve kızılötesi koruma kalkanıyla donatıldığı tahmin ediliyor.

İki kapılı bir coupe-SUV formunda tasarlanan araç yüksek süspansiyon yapısı ve geniş tekerlek açıklıklarıyla off-road performansına da göz kırpıyor. Arka tarafta ise bagaj kapağı ile tampon arasında keskin ve köşeli bir geçiş bulunuyor. Ayrıca üç kollu jant tasarımları ve Lamborghini Marzal’ı andıran parçalı yan camların araca özgün bir kimlik kazandırdığını da söyleyebiliriz.

Foxconn ve BMW Gibi Devler Suudi Arabistan'ın Yardımına Koşuyor

Ceer Motors bu iddialı tasarımı hayata geçirirken tek başına hareket etmiyor. Şirket üretim zorluklarını aşmak ve aracı daha iyi geliştirmek için Foxconn, Rimac ve BMW küresel devlerle stratejik ortaklıklar kurmuş durumda.

Aracın üretim tarafında Apple ürünlerinden tanıdığımız Tayvanlı teknoloji devi Foxconn yer alıyor. Foxconn kendi geliştirdiği otomobil platformu üzerinden Ceer’in üretim süreçlerini bizzat yönetecek. Aracın güçlü elektrikli motoru ve bataryasını ise Hırvatistan merkezli hiper otomobil üreticisi Rimac üstelenecek.

Marka ayrıca ana akım modeller için Hyundai ile güç aktarım sistemleri konusunda anlaşmaya varırken bazı teknolojik altyapıların lisanslanması konusunda BMW ile iş birliğine gidileceğini açıkladı.

Ne Zaman Çıkacak?

Yapılan açıklamaya göre Ceer markasının illk elektrikli otomobili 2026 yılı içerisinde resmen piyasaya sürülecek. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli projenin ülkenin "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda ekonomiye yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Peki siz Suudi Arabistan'ın ilk yerli elektrikli otomobil modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni araç Togg T10F'e rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.