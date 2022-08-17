RTÜK, Spotify ve Netflix’e Yaptırım Uyguladı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve Netflix isimli popüler platformlar hakkında idari yaptırım uyguladı. Peki, RTÜK tarafından neden böyle bir adım atıldı? Konu hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Jurassic World Kretase Kampı isimli animasyon dizisi, geçtiğimiz haftalarda bazı sahneler nedeniyle inceleme ile karşı karşıya kalmıştı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu Netflix'teki animasyon dizisi Jurassic World Kretase Kampı hakkında inceleme başlatılmasının nedeni çocukların ve gençlerin olumsuz etkilenmesiydi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden söz konusu yapım hakkında başlatılan inceleme ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşmıştı. RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ettiklerini, çocukları ve genleri olumsuz etkileyebilecek değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlı olduklarını belirtmişti.

Netflix’in yanı sıra Spotify hakkında da geçtiğimiz haftalarda soruşturma açılmıştı. Spotify’a soruşturma açılmasının nedeni ise uygulamada bulunan çalma listelerinin isimlerinde dini değerleri aşağılama ve devlet büyüklerine hakaret içeren ifadelerin yer almasıydı.

RTÜK’ten Spotify ve Netflix İçin İdari Yaptırım Kararı!

Anadolu Ajansı’ndaki (AA) habere göre RTÜK Jurassic World Kretase Kampı olarak isimlendirilen animasyonda toplumun milli ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesinin ihlal edildiği için Netflix isimli dijital yayın hizmetine idari yaptırım uyguladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Spotify isimli dijital müzik platformuna ise uygulama içerisinde yer alan çalma listelerinin isimleri nedeniyle yaptırım uyguladı.

Milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve terör örgütlerinin propagandasını yapan, Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin de platformdan temizlenmesine karar verildi.