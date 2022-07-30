RTÜK, Netflix'in Animasyon Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, Netflix isimli popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde yer alan Jurassic World Kretase Kampı isimli animasyon dizisi hakkında inceleme başlattı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Şahin tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Netflix isimli dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde çok sayıda dizi, film, belgesel, televizyon programı ve animasyon yer alıyor. Platform, kütüphanesinde yer alan bir içerik nedeni ile gündeme geldi.

Netflix, Netflix'in Jurassic World Kretase Kampı'na İnceleme Başlattı

Jurassic World Kretase Kampı isimli animasyon dizisi, bir sahne nedeniyle inceleme ile karşı karşıya kaldı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu animasyon dizisi hakkında inceleme başlatılmasının nedeni çocukların ve gençlerin olumsuz etkilenmesi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden söz konusu yapım hakkında başlatılan inceleme ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklama ile beraber incelemeye dair detaylar belli oldu.

RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz.Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek,değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız.Bu bilinçle,Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır pic.twitter.com/FWRMe3Fypp — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 29, 2022

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ettiklerini, çocukları ve genleri olumsuz etkileyebilecek değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlı olduklarını belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu bilinçle Netflix platformunda yayımlanan Jurassic World Kretase Kampı isimli yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin tarafından Twitter adlı sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır."

Jurassic World Kretase Kampı Konusu Nedir?

Jurassic World Camp Cretaceous (Jurassic World Kretase Kampı) isimli animasyon dizisinde altı genç, son teknolojilerin yer aldığı bir macera kampına davet edilir. Dinozorların kaçması sonucunda gençler hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalır.

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan yapım 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Netflix'in sayfasında 18+ ibaresi yer alan yapımın şu anda 5 sezonu bulunuyor. 7.5 IMDb puanına sahip olan animasyon, Zack Stentz tarafından geliştirildi.

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