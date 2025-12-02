Sora ve Veo 3'e Rakip Geldi! Bu Yapay Zeka Size Gerçeği Sorgulatacak

Runway Gen-4.5 isimli yeni yapay zeka modeli tanıtıldı. Video üretimine odaklanan yeni model, şirketin iki yıl önce yayınladığı ilk model Gen-1'e kıyasla inanılmaz gelişmelerle birlikte geliyor. Daha da ilgi çekici tarafı, şu ana kadar piyasaya sürülen bütün rakiplerinin ciddi bir farkla önünde yer alıyor.

Runway Gen-4.5'in Özellikleri Neler?

Runway Gen-4.5, gerçek fizik kurallarına olan bağlılığı ile ön plana çıkıyor. Yapay zeka modelinin ürettiği videolarda yer alan karakterlerin hareketleri çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor. Bu sayede bir topun yere bırakılmasının ardından sekip yuvarlanarak hareket etmeye başlaması gibi gerçek dünyadaki fizik kanunlarına uygun görüntüler elde edebiliyoruz.

Yeni model, eski modellerdeki büyük bir sorunu da ortadan kaldırıyor. Deneyenlerin de bileceği üzere önceden bir karede karakter ya da nesne çok iyi bir şekilde görünürken sonraki karelerde yavaş yavaş bozulmaya başlıyordu. Gen-4.5 ile bu daha minimum seviyeye iniyor ve karakterlerin gömleğindeki çizgiler gibi devamlılığın sağlanması açısından gerekli tüm ayrıntılar video boyunca korunuyor.

Bu modelin öne çıkan bir diğer avantajı, kullanıcıların videoların nasıl olmasını istediğini detaylı bir şekilde belirtmesine imkân tanıması. Kullanıcılar, videonun belirli kısımlarına özel istemler girebiliyor. Örneğin videonun başlangıcından dördüncü saniyeye kadar geçen süre için farklı görseller veya açılar ayarlayabiliyor. Ayrıca bir videodaki hareketleri korurken sadece stili ya da içindeki nesneleri değiştirebiliyor.

NVIDIA'nın GPU'ları kullanılarak geliştirilen yapay zeka modeli, stil bakımından da oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. İster fotogerçekçi ister sinematik ister başka bir tarzda videolar oluşturabiliyorsunuz. Dahası, bu model, Artificial Analysis'in text to video (metinden videoya) model karşılaştırmasında 1247 puanla zirveye yerleşti. Bu modelin arkasından ise sırasıyla Google'ın Veo 3'ü (1226 puan), Kling 2.5 (1225 puan), Veo 3.1 (1223) ve Sora 2 Pro (1206) geldi.

Her ne kadar etkileyici bir model olsa da elbette şu an mevcut birçok yapay zeka modeli gibi bunun da birtakım dezavantajları bulunuyor. Örneğin bazen nesneler beklenmedik bir şekilde kaybolabiliyor ya da normalde olmaması gereken cisimler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bazen zamanlamada tutarsızlıklar olabiliyor. Örneğin karakter bir eylemi uygulamadan önce bunun sonucunu görebiliyoruz.

Bu eksiler, modeli denedikten sonra daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Runway, Gen-4.5'i şu an kademeli olarak sunuyor. Hafta sonuna kadar tüm Runway kullanıcılarının erişimine açılacak. Siz de deneyebilir ve artılarını ve eksilerini kendiniz gözlemleyebilirsiniz.