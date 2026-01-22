Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin
Epic Games'te açık dünya türünde bir oyun ücretsiz oldu. Peki, Epic Games'in bedava sunduğu oyun nasıl alınır? İşte büyük fırsata dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'te Rustler ücretsiz oldu.
- Oyunu 29 Ocak tarihine kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz.
- Rustler, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Popüler dijital oyun mağazası Epic Games, düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Styx serisini ücretsiz olarak sunan şirket bu kez açık dünya türündeki Rustler'ı bedava yaptı.
Epic Games'te Rustler Ücretsiz Oldu
Rustler, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunu 29 Ocak 2026 saat 19.00'a kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunu istediğiniz zaman bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.
Rustler Fragmanı
Rustler Nasıl Bir Oyun?
Jutsu Games tarafından geliştirilen Rustler, üstten bakış kamera açısına sahip. 2021 yılının şubat ayında satışa sunulan yapımda arabalar yerine atlar, polisler yerine zırhlı muhafızlar bulunuyor. İster görevleri tamamlayabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Görevler genellikle mizah ve popüler kültüre göndermeler içeriyor.
Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda kılıç ve yay gibi Orta Çağ silahlarıyla dövüşebiliyor, at sürebiliyor ve diğer insanlarla kavga edebiliyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı destğeine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.
Rustler Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-3570K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Rustler Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan