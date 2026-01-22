Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Popüler dijital oyun mağazası Epic Games, düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Styx serisini ücretsiz olarak sunan şirket bu kez açık dünya türündeki Rustler'ı bedava yaptı.

Epic Games'te Rustler Ücretsiz Oldu

Rustler, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunu 29 Ocak 2026 saat 19.00'a kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunu istediğiniz zaman bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Rustler Fragmanı

Rustler Nasıl Bir Oyun?

Jutsu Games tarafından geliştirilen Rustler, üstten bakış kamera açısına sahip. 2021 yılının şubat ayında satışa sunulan yapımda arabalar yerine atlar, polisler yerine zırhlı muhafızlar bulunuyor. İster görevleri tamamlayabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Görevler genellikle mizah ve popüler kültüre göndermeler içeriyor.

Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda kılıç ve yay gibi Orta Çağ silahlarıyla dövüşebiliyor, at sürebiliyor ve diğer insanlarla kavga edebiliyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı destğeine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Rustler Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5-3570K

Intel Core i5-3570K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780

NVIDIA GTX 780 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Rustler Önerilen Sistem Gereksinimleri