Counter Strike 2'ye Sakın Girmeyin! VAC Ban Cezası Alabilirsiniz

Counter Strike 2 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemeyi alan oyuncular, oyunda yenilik ya da bir hata düzeltme yapıldığını düşünse de tam aksi bir durum ortaya çıktı. Çok sayıda oyuncu, güncellemeden sonra hesaplarına haksız yere "VAC ban" cezası uygulandığını iddia etti.

CS2 Oyuncuları Haksız Yere Yasaklandığını Belirtiyor

Bazı oyuncular, son Counter Strike 2 güncellemesinden sonra oyuna girmeye çalıştığında beklenmedik bir hata ile karşılaştı. Yasaklanan oyuncular, şikâyetlerini Reddit ve X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformlarında dile getirdi. İlginç bir şekilde VAC ban cezası alanların arasında daha önce hiç hile yazılımı yüklemediğini belirtenler de bulunuyor.

Bu güncellemenin notlarına bakılacak olursa harita ve sezon içerikleri gibi önemli değişikliklerin geldiği görülüyor ancak bu notların arasında hile önleme yöntemlerine yönelik iyileştirme ile ilgili hiçbir ayrıntı yer almıyor. Oyuncuların güncellemeden sonra böyle sorunlar yaşaması ise bu konuda da bir düzenleme yapıldığını gösteriyor.

Yasaklananlardan biri, çok kötü bir maçtan sonra oyundan atıldığını ve 21 yıllık Steam hesabına erişimini kaybettiğini açıkladı. Valve'ın politikasına göre hile kullanan oyuncuların hesabının kaç yıllık olduğunun bir önemi olmasa da bu kadar uzun zamandır aktif bir hesaba sahip olan bir kişinin hile yapma olasılığı genellikle oldukça düşük görülür.

VAC ban cezası alan oyuncular arasında 4000 ELO'ya sahip profesyonel bir Faceit oyuncusu da bulunuyor. Üstelik bu oyuncu canlı yayında yasaklandı. Bu arada Faceit ile arasında bir ilişki olması da muhtemel görünüyor. Öyle ki yasaklanan oyunculardan birkaçı, o sırada Faceit'nin kendi hile önleme sisteminin çalıştığını belirtti. Yine de kesin bilgi edinmek için Valve tarafından gelecek resmî açıklamayı beklemek gerektiğini belirtelim.