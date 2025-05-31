Her Gördüğünüz Yapay Zekaya İnanmamanız Gerektiğini Kanıtlayan Reklam

Gerek günlük ihtiyaçlarda, gerekse eğlenmek ve işlerimizi halletmek için kullandığımız yapay zeka destekli araçlar; her geçen gün yepyeni teknolojilerle donatılıyor ve kullanıcılar için çok daha cazip bir hale geliyor. Bir yanda OpenAI gibi bir dev şirket, "yapay zeka sohbet botu" denildiğinde akla ilk gelen isim olan ChatGPT'nin gelişimini üstleniyor. Dünyanın diğer ucundan Çin, yakın zamanda DeepSeek'in R1 versiyonuna devasa bir güncelleme getirerek performansını artırdı. Gemini, cep yakan abonelik paketleriyle oturduğunuz yerden film yapma fırsatı verecek kadar güçlü bir ağa sahip ve bunlar gibi daha nicesi, teknolojinin gündeminden düşmüyor.

Hal böyleyken kötü niyetli kimselere de gün doğmuş oldu. İnternetteki bazı yapay zeka reklamlarının aslında virüs içerdiği ortaya çıktı.

Yapay Zeka Aracı Diye Tanıtıp Virüs İndirtiyorlar

Yeni raporlara göre, saldırganlar, kişisel veya iş amaçlı kullanılabilecek AI araçları olarak lanse ettikleri programları kullanarak kurbanlarını kötü amaçlı yazılım uygulamalarını indirmeye yönlendiriyor. Hatta bazıları, LinkedIn gibi geniş bir ağa sahip platformlarda reklam yapmaktan çekinmiyor.

Bazı sponsorlu sayfalarda "Premium AI Araçları" adı altında virüslü içerikler bulunduğu tespit edildi. Bunlardan biri NovaLeadsAI adlı bir AI lead-generation ürünü gibi tanıtılan CyberLock yazılımı. Sözde 12 ay ücretsiz yapay zeka erişimi sağlayan bu "araç" indirildiği zaman Windows'u kilitliyor ve 50 bin dolarlık fidye istiyor.

Gerçek AI Araçlarını Taklit Eden Yazılımlar

Yine bir yapay zeka aracı olarak tanıtılan Numero, Windows kullanıcı arayüzü (UI) öğelerini yeniden yazarak onları kullanılamaz hale getiriyor. Örneğin, pencere başlıklarını veya düğmeleri "1234567890" ile değiştirebiliyor, bu da bilgisayarı kullanmayı imkansız hale getiriyor.

Bir başka yazılım ise InVideo adlı bir AI video oluşturucu gibi görünen Lucky_Gh0$t. Bu yazılım, ChatGPT'nin 4.0 modeli gibi davranarak 1.2 GB'dan küçük dosyaları ya siliyor, ya da şifreleyerek fidye istiyor.



Foto: Sahte bir yapay zeka tanıtım reklamı

Nasıl Korunabilirsiniz?

Bu tarz tehlikelerden korunmak için şu önlemleri alabilirsiniz: