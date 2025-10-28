Akıllı Telefon Alacaklar Dikkat: Samsung Fiyatlara Zam Yapabilir!

Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var. Zira teknoloji dünyasını sarsması beklenen yeni bir gelişme cihaz fiyatlarının ciddi bir şekilde yükselmesine neden olabilir.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir rapora göre, akıllı telefonlarda kullanılan bellek (RAM) çiplerinin maliyeti son dönemde büyük bir artış gösterdi. Bu maliyet artışı nedeniyle, başta Samsung olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisinin mevcut modellerinde fiyat artışına gidebileceği belirtiliyor. İşte detaylar!

Yeni Yapay Zeka Özellikleri Bellek Çiplerinin Fiyatını Artırdı

OpenAI’ın ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si ve Microsoft’un Copilot’u gibi üretken yapay zeka asistanlarına duyulan talep son dönemde inanılmaz bir boyuta ulaştı. Bilindiği üzere bu tür yazılımların büyük bir kısmı, dev sunucu çiftliklerindeki özel yapay zeka hızlandırıcılarında çalışıyor.

Asıl sorun tam olarak burada başlıyor. Bu sunucuların tam kapasite çalışabilmesi için muazzam miktarda yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte cihazların bu yapay zeka görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için de yüksek bellek kapasitelerine sahip olması gerekiyor.

Bu durumun doğrudan bir sonucu olarak bellek çipleri talebinin son dönemde rekor seviyelere ulaştığı ve fiyatlarının keskin bir şekilde yükseldiği ifade ediliyor. Öyle ki, sektör kaynakları son zamanların en ciddi bellek çipi kıtlığıyla karşı karşıya olunduğunu belirtiyor.

Samsung Akıllı Telefon Fiyatlarını Artırabilir

Raporlara göre, piyasadaki çip fiyatları şimdiden yüzde 50'ye varan oranlarda artış gösterdi. Ne yazık ki, bu bellek krizinin etkilerini tüketiciler de yakında hissetmeye başlayacak. Bu durumdan etkilenmesi beklenen ilk markalardan biri ise Samsung.

Güvenilir kaynaklara göre Samsung, bellek çipi fiyatlarındaki bu hızlı artış nedeniyle akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok ürününün fiyatına zam yapmayı planlıyor. Markanın fiyatları ne kadar artıracağına dair net bir bilgi olmasa da bu durumun küresel çapta bir krizi işaret ettiği söyleniyor. Zira Samsung'un dünyadaki en büyük bellek çipi üreticilerinden biri olduğu biliniyor.

Üstelik ürünlerinin fiyatlarını artırmayı düşünen tek teknoloji devi Samsung değil. Bellek çipi krizi nedeniyle birçok marka benzer kararlar almaya hazırlanıyor. Örneğin, Xiaomi kısa süre önce piyasaya sürdüğü Redmi K90 modelini selefine kıyasla yüzde 7.5 oranında daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sundu.

Uzmanlardan gelen bilgilere göre bellek fiyatlarındaki bu eğilim 2027 ve hatta 2028 yılına kadar devam edebilir. Bu nedenle akıllı telefonunu değiştirmek isteyen tüketicilerin yüksek fiyatlardan kaçınmak için elini çabuk tutmaları tavsiye ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.