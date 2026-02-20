Samsung'dan One UI 8.5 İçin Son Güncelleme!

Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 8.5 için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bir tarafta Galaxy S26 serisinin tanıtımı için geri sayım devam ederken diğer tarafta yazılım tarafında da sona gelinmiş durumda. Lansmana günler kala şirket, kararlı sürüm öncesindeki son beta güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu. İşte güncellemenin detayları...

One UI 8.5 Beta 5 Yayımlandı

Güney Koreli teknoloji devi, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için beşinci beta güncellemesini yayımladı. Galaxy S25 serisi (Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra) için kademeli şekilde dağıtılan yeni sürüm, 553 MB boyutunda. Ayrıca Şubat 2026 güvenlik yamasını da içeriiyor. Eğer bir beta kullanıcısıysanız Ayarlar uygulaması üzerinden Yazılım bölümünden güncelleme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

One UI 8.5 Beta 5’in güncelleme notlarına baktığımızda Samsung’un dijital asistanı Bixby için bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor. Bunun dışında dikkat çeken başka bir yenilik bulunmuyor. Tek bir özelliğe odaklanan bu tarz güncellemeler ise genellikle ya kritik bir hatanın giderildiğine ya da arka planda büyük bir yeniliğe hazırlık yapıldığına işaret eder.

Bu da Bixby’nin uzun süredir iddia edilen Perplexity desteğini kazandığını gösteriyor. Bu entegrasyon sayesinde dijital asistanın daha üretken ve kapsamlı, aynı zamanda internetten faydalanarak güncel bilgiler içeren yanıtlar sunan gelişmiş bir yapay zekâ uygulamasına dönüşmesi bekleniyor.

One UI 8.5 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni arayüz yazılımının Galaxy S26 serisinin tanıtılacağı 25 Şubat'ta kararlı sürüm olarak dağıtılması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alacak seri ise tahmin edebileceğiniz üzere en yeni amiral gemileri olan Galaxy S26 modelleri olacak. İddialara göre 11 Mart itibarıyla Galaxy S25 serisi ve daha eski cihazlara da ulaşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.