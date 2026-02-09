One UI 8.5 İçin Geri Sayım Başladı! Son Güncelleme Yayımlandı

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için testlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Beta 3'ü test cihazlarına sunan Güney Koreli marka, şimdiyse Beta 4'ü test ediyor. Bu kapsamda şirket, son güncellemeyi Galaxy S25 serisine sunmaya başladı.

Samsung Galaxy S25 Serisi İçin One UI 8.5 Beta 4 Müjdesi

Üç modelden oluşan seri için geçen ay yayımlanan üçüncü beta sürümünün ardından dördüncü güncelleme de dağıtılmaya başlandı. Şu an için yalnızca Güney Kore'da indirilebilen yeni sürüm, yakında diğer ülkelerde de yüklenebilecek. Bu arada One UI 8.5 Beta 4'ün 1,5 GB boyutunda olduğunu belirtelim.

Güncelleme, yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri getirdi. Buna göre aramaların sebepsiz yere hoparlöre geçmesine neden olan sorun çözüldü. Ayrıca Telefon uygulamasında geçmiş aramalara bakılırken oluşan hata giderildi.

Bununla birlikte Bluetooth kulaklıkla yapılan aramalarda sesin yalnızca tek taraftan gelmesine yol açan hata, arama geçmişinde bir kaydın bilgi butonuna dokunulduğunda numaranın otomatik olarak yapıştırılması sorunu ve AI Select açıkken metin kopyalandıktan sonra seçeneklerin direkt kapanmaması problemi de çözüme kavuştu.

One UI 8.5 Beta 4 ile çözülen hatalar şu şekilde sıralandı:

Aramaların kendiliğinden hoparlöre geçmesi.

Telefon uygulamasında arama geçmişi kontrol edilirken oluşan hata.

Bluetooth kulaklık bağlıyken yapılan aramalarda bazen sesin yalnızca tek taraftan duyulması.

Arama kayıtları simgesine dokunulduğunda telefon numarasının tuş takımına yapıştırılması.

AI Select açıkken “Kopyala” seçeneğine basıldığında menünün otomatik olarak kapanmaması.

Eğer beta programına kayıtlıysanız, Ayarlar uygulamasına girdikten sonra Yazılım bölümüne ulaşarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Eğer yeni bir sürüm görünmüyorsa daha sonra tekrardan ziyaret edebilirsiniz. Beta kullanıcısı değilseniz ise mecburen kararlı sürümü beklemeniz gerekiyor.

One UI 8.5 Ne Zaman Yayımlanacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 için geri sayım başladı. Samsung henüz resmi bir tarih paylaşmış değil ancak sektör kaynakları, şubat ayının üçüncü veya dördüncü haftasını işaret ediyor. Bu dönemde firmanın yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 da duyurulacak. One UI 8.5 da en iyi akıllı telefonlar arasına girecek bu seriyle birlikte tanıtılacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 8.5'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.