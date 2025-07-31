Apple'ın Katlanabilir iPhone Planı Samsung'u Korkutmuyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet hızla artıyor. Bir zamanlar pazarda neredeyse yalnız olan Samsung, şimdilerde Huawei, Xiaomi ve vivo gibi üreticilerle mücadele ediyor. Ama bişirket var ki henüz yarışa dahil olmasa da ayak sesleri bile rakiplerini korkutuyor. Elbette ki Apple'dan bahsediyoruz. Teknoloji devinin katlanabilir bir iPhone geliştirdiği uzun zamandır biliniyor. Ancak yetkililerin açıklamasına göre Samsung pek de endişeli değil.

Samsung'dan Apple'a Hoş Geldin Mesajı

Samsung'un MX İş Birimi COO'su Won-Joon Choi, Apple'ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen ilk katlanabilir iPhone'u hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bloomberg'e verdiği röportajda Choi, Samsung'un yıllarca süren deneyiminin kendilerine büyük avantaj sağladığını vurgulayarak Apple'ın bu alanda henüz acemi olduğunu belirtti. Güney Koreli teknoloji devi, rakibinin pazara girişini tehdit olarak görmediğini hatta bu durumu sektör için olumlu bulduğunu ifade etti.

"Bu işi yıllardır yapıyoruz ve çok fazla teknoloji ve bilgi biriktirdik "diyen Choi, "bu kategoride başka bir küresel teknoloji şirketinin olması tüketiciler için harika olacak" açıklamasında bulundu. Samsung'un bu özgüvenli tavrının arkasında yedi nesil katlanabilir telefon deneyimi yatıyor.

Uzun süre pazarda tek başına olan ve pastadan yüzde 80'in üzerinde pay alan Samsung, ay başında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini tanıttı ve pazardaki liderliğini pekiştirdi. Hatta bunların yanına tecrübesi sayesinde daha ucuza mal ettiği Galazy Z Flip 7 FE'yi ekledi. Apple ise henüz bu alanda hiçbir ürün çıkarmadı. Ayrıca katlanabilir iPhone'daki ekran konusu da bir başka detay.

Sızıntılara göre Apple, iPhone Fold için dünyadaki tüm katlanabilir ekran üreticileriyle görüştü ve bir türlü istediğini bulamadı. Katlama izinden rahatsız olan şirketin Samsung'a gitmek dışında bir seçeneği kalmadı. Yani katlanabilir iPhone ticari anlamda başarılı olsa da bu Samsung'a da yarayacak.

İddialar Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2026 yılında piyasaya süreceği yönünde. Ancak Samsung'un aksine Apple, bu teknolojide sıfırdan başlayacak ve ilk ürününün Samsung'un mevcut modellerinin gerisinde kalma ihtimali bulunuyor.

Samsung'un bu kadar rahat olmasının mantıklı görünse de Apple'ın hızlı öğrenme kabiliyetini hafife alınmaması gerekiyor. Şirket geçmişte de pek çok alanda geç başlayıp rakiplerinin önüne geçti. Yine de katlanabilir iPhone'un başarı mı yoksa hayal kırıklığı mı olacağı belirsiz.