iPhone 17 Pro'nun En Önemli Bileşeni İçin Maliyet İki Katına Çıktı!

Son yıllarda yapay zekâ alanına yapılan yatırımlar hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu, bellek üreticilerinin önceliklerini önemli ölçüde değiştirdi. Öyle ki üreticiler, üretim kapasitelerinin büyük bölümünü artık yapay zekâ sunucuları için ayırırken, tüketicilerin kullandığı elektronik ürünler için ayrılan bellek miktarı da giderek azalıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple ise akıllı telefon üretimini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla bellek tedarikini güvence altına almak için Samsung ile yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın dikkat çeken tarafı ise Samsung'un ciddi bir zam teklif etmesi ve Apple'ın hiç tartışmadan direkt kabul etmesi oldu. İşte ayrıntılar...

Samsung, Apple İçin Yüzde 100 Zam Yaptı

Yapay zekânın sebep olduğu bellek krizi o kadar derinleşti ki bazı üreticiler bellek sipariş etmelerine rağmen bazen bunlar bile karşılanamıyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri, ihtiyaç duydukları donanımları garanti altına almak için bellek üreticileriyle anlaşmalar yapmak zorunda kalıyor. Üstelik teslimat garantisi olduğu için çok daha yüksek fiyatları ödemeyi kabul ediyorlar. Görünüşe göre Apple da benzer bir adım attı.

İddialara göre Apple, iPhone 17 Pro serisi ve iPhone Air modellerinde kullanılacak 12 GB LPDDR5X belleklerin tedariki için Samsung ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Güney Koreli üretici başlangıçta yüzde 60 civarında bir zam teklif etmeyi planlıyordu.

Ancak Apple’ın pazarlık yapacağını düşünerek yüzde 100 gibi ciddi bir artış teklif etti. Apple’ın ise bu oranı hiç pazarlık yapmadan direkt kabul ettiği öne sürülüyor. ABD'li firma, daha önce bellek başına 70 dolar ödüyordu. Bu yeni zamla birlikte bileşenin maliyeti 140 dolara çıkmış oldu. Yani şirket, resmen "yeter ki bellek verin, daha fazla para ödeyebilirim" dedi. Tabii tüm bunların bir söylenti olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Samsung'un Bellek Zammı, iPhone 18 Serisini Etkileyecek mi?

Öte yandan artan maliyetlerin iPhone 18 Pro serisinin fiyat listesine yansıyabileceği düşünülse de Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, şirketin şu anda böyle bir planı olmadığını belirtiyor. Tabii şu anda bunu tartışmak için oldukça erken. Yeni telefonların tanıtılmasına daha yarım yıldan fazla bir süre var. Önümüzdeki aylarda fiyatlarla ilgili yeni bilgiler gelmesi kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.