Samsung Telefonlara Büyük Güncelleme Yolda! Sorunları Basitleştirecek

Yapay zeka destekli asistanlar son birkaç yıl içinde oldukça yaygınlaştı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da bu doğrultuda Bixby isimli bir asistanı kullanıma sundu. Gerek akıllı telefon gerek TV gerek diğer diğer akıllı cihazlarında kullanılabilen bu asistanın şimdi de aradığınız tüm bilgileri saniyeler içinde getiren büyük bir güncelleme alacağı ortaya çıktı.

Samsung Bixby'ye Perplexity AI Entegre Ediliyor

Bixby her ne kadar temel kullanıcı taleplerine karşılık verse de rakiplerine karşı biraz daha sınırlı kalıyordu. Bu nedenle Samsung telefonlarda genellikle Google'ın kendi yapay zeka destekli asistanı Gemini daha ön plana çıkıyordu. Bu durum yakında değişebilir. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Bixby için köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 2026 yılının başlarında Bixby'ye Perplexity'nin yapay zeka destekli sohbet botunu kapsamlı bir şekilde entegre edecek. Bu entegrasyon şu anda akıllı telefon ve tabletlerde test ediliyor. Gelecek yıl Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Bu entegrasyon sayesinde Bixby ve Perplexity farklı görevler üstlenecek. Bixby, daha çok alarm kurma gibi temel görevlerden sorumlu olacak. Perplexity AI ise internette bilgi arama gibi daha kapsamlı görevleri yerine getirecek. Bu hamle, Samsung'un Google'a olan bağımlılığını azaltmasına da yardımcı olacak.

Bu yeni entegrasyondan faydalanabilmek için Perplexity aboneliğinin gerekebileceği de söylentiler arasında yer alıyor. Elbette ki bunların şu anlık sadece bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Perplexity entegrasyonunun gelip gelmeyeceği kesin olarak 2026 yılının başlarında belli olacak. Ayrıca bu entegrasyon sayesinde kullanıcıların elde edeceği avantajlar da o zaman açıklığa kavuşacak.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S26 serisinin depolama seçenekleri de gün yüzüne çıktı. Son sızıntıya göre Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği göreceğiz. Galaxy S26 Ultra ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Galaxy S26 Ultra'nın RAM tarafında ise 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak ancak 16 GB RAM'li sürümü sadece Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerde satışa sunulacak. Cihaz ayrıca 163,6 mm x 78,1 mm x 7,9 mm boyutlarına sahip olacak ve 5.400 mAh civarı batarya kapasitesi sunacak.