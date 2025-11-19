Samsung da Akıllı Gözlük Kervanına Katılıyor: Neler Sunacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda sürdüğü Galaxy XR başlığıyla sanal gerçeklik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Gelen son bilgiler şirketin bununla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. İddialara göre firma, bir süredir yeni akıllı gözlük projeleri üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Samsung'un İlk Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak

Kısa bir süre önce yayınlanan bazı raporlar, Samsung'un tıpkı rakibi Apple gibi sanal gerçeklik tabanlı akıllı gözlükler geliştirdiğini gün yüzüne çıkardı. Raporlara göre markanın ilk akıllı gözlüğü SM-O200P model numarasına sahip olacak ve Galaxy XR başlığına benzer şekilde ilk etapta ABD ve Güney Kore pazarlarında satışa sunulacak.

Sızdırılan bilgilere göre yeni cihaz, güneşli ortamda kendiliğinden koyulaşabilen ve kapalı alanlarda berrak kalan geçişli lens teknolojisi ile öne çıkacak. Bu sayede kullanıcılar her türlü koşulda üst düzey bir görüntüleme deneyimi yaşacak.

Bununla birlilte ilk modellerin tıpkı Meta Ray-Ban Display gözlükler gibi kullanıcıların fotoğraf ve video çekmesine imkan tanıyan bir kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi ve Bluetooth gibi standart özelliklerin yer alacağı, ancak hücresel bağlantı desteğinin bulunmayacağı tahmin ediliyor.

Son olarak yeni cihazların yapay zeka alanında da iddialı olması bekleniyor. Zira Samsung'un son dönemde kendi geliştirdiği Galaxy AI ve Google ile yaptığı kapsamlı Gemini yapay zeka altyapısı anlaşmaları göz önüne alındığında, şirketin yeni akıllı gözlüğünde de gelişmiş AI özelliklerine yer vermesi muhtemel görünüyor.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Paylaşılan raporlara göre Samsung ilk akıllı gözlüğünü 2026 yılı içerisinde piyasaya sürecek. Şirket yeni ürününü özellikle Apple'ın da 2026 yılında satışa sunmayı planladığı Apple Glasses modeli ile benzer bir zamanda tanıtmayı planlıyor. Fiyat konusunda ise henüz netleşmiş bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.