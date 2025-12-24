6K OLED Ekranlı Yeni Oyun Monitörü! Gözlüksüz 3D Deneyimi Sunuyor

Samsung, yeni üç boyutlu oyun monitörü Odyssey G90XH'yi CES 2026'da sergileyecek ancak cihazın en büyük öneme sahip özellikleri şimdiden paylaşıldı. Gözlüksüz üç boyutlu deneyim sunan bu yeni monitör, sizi gerçekten de oynadığınız oyunun içinde gibi hissetmenizi mümkün hâle getiriyor. Böylece oyunlardan çok daha keyif alıyorsunuz.

Samsung Odyssey G90XH Özellikleri

Samsung'un yeni monitörü, kullanıcıları 32 inçlik dev bir ekranla karşılıyor. Bu ekran hem oyunlara daha iyi odaklanmanızı sağlıyor hem de her bir köşeye hâkim olmanıza yardımcı oluyor. 6K çözünürlük sayesinde ise en küçük detayları bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Odyssey G90XH, yenileme hızı konusunda iki farklı seçenek sunuyor. Normal kullanımda 165Hz yenileme hızı ile zaten oldukça akıcı görüntü sunan standart modun yanı sıra hızın çok önemli olduğu Counter-Strike 2 ve Valorant gibi oyunlarda kullanabileceğiniz özel mod ise hızı tam iki katına çıkararak saniyede 330Hz yenileme hızı elde etmenizi sağlıyor.

Bu monitörün en dikkat çekici tarafı, gözlük takma gereksinimini tamamen ortadan kaldırarak size gerçekçi bir 3D deneyimi sunması. Monitörle birlikte gelen akıllı göz takip kamerası, siz kafanızı hareket ettirdikçe gözlerinizin o an tam olarak nereye baktığını saniyeler içinde analiz ediyor ve ekrandaki görüntüye derinlik hissi veriyor.

Göz takip kamerası, sadece tam karşıdan bakarken değil, hafifçe sağa ya da sola kaydığınızda dahi derinlik algısını koruyor. En nihayetinde sanki ekrandaki nesneler gerçekten de odanızın içindeymiş gibi gerçekçi ve kusursuz bir görünüme sahip olmaya devam ediyor.

Samsung, bu teknoloji için oyun geliştiricileri ile iş birliği yapıyor. 3D özelliği için şu an desteklenen oyunlar arasında The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture ve Stellar Blade yer alıyor. Yeni monitörün fiyatı ve piyasaya sürüleceği tarih ise Ocak 2026'da düzenlenecek CES fuarında netlik kazanacak.