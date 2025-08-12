Samsung’un 4.500 TL’lik Telefonu Android 21’e Kadar Güncelleme Alacak

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda şirketin tanıtacağı bir sonraki modeli ise Galaxy A07. İlk olarak haziran ayında çeşitli sızıntılar aracılığı ile varlığından haberdar olduğumuz cihaz özellikle ucuz bir telefon arayanların gözdesi olacak. İşte Samsung Galaxy A07 özellikleri ve tasarımı!

Samsung Galaxy A07'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Ekran: 6,7 inç TFT, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

6,7 inç TFT, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM / Depolama: RAM 4GB (sızıntı), depolama henüz net değil, microSD kart desteği mevcut

RAM 4GB (sızıntı), depolama henüz net değil, microSD kart desteği mevcut Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7, 6 büyük Android güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi

Android 15 tabanlı One UI 7, 6 büyük Android güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi Bağlantı: Çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi Dayanıklılık: IP54 toz ve suya karşı dayanıklılık

IP54 toz ve suya karşı dayanıklılık Renkler: Yeşil, gri, mavimsi beyaz

Samsung Galaxy A07'nin kampanya posterleri sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun kritik teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Telefon, 6,7 inç boyutunda, 1600x720 piksel çözünürlük sunan ve 90Hz yenileme hızına sahip TFT ekranla geliyor. Her ne kadar bu özellikler piyasanın en iyisi olmasa da fiyatına göre oldukça makul.

Posterlerde 6 nm işlemci ifadesi ile bahsedilen yonga seti ise MediaTek Helio G99. Bu işlemciye eşlik edecek RAM kapasitesi 4 GB olsa da depolama alanı henüz belli değil. Samsung Galaxy A07, Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışıyor ve tam altı büyük Android güncellemesi ile altı yıl güvenlik güncellemesi sözüyle birlikte geliyor. Yani Android 21'i bile alacak.

Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alırken, ön tarafta 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. 5.000 mAh batarya ile donatılan model, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantısı ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi özellikler barındırıyor.

IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan telefon, ayrıca microSD kart desteği sunuyor. Tüm bu özelliklere bakınca Samsung Galaxy A07'nin piyasadaki en iyi telefon olmadığ açıkça görülüyor.

Ancak şirketin amacı da bu değil. Bazı insanların telefonu çok basit şekilde kullandığının farkında olan Samsung, Galaxy A07'yi bu kullanıcılar için satışa sunacak. Yani aradığınız bir oyuncu telefonu ise bu model size göre değil. Samsung Galaxy A07'nin fiyatı ve çıkış tarihi ise şimdilik bir gizem. Ancak sızıntılar 110 doları yani 4500 TL'yi gösteriyor.

Samsung Galaxy A07'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Yukarıdaki posterlerden de gördüğünüz üzere Samsung Galaxy A07, 2019'dan beri hayatımızda olan uygun fiyatlı akıllı telefon görünümünü koruyacak. Nispeten kalın çerçevelere daha kalın "çene" çerçevesi ve damla çentik eşlik edecek. Arka tarafta ise ilkili dikey kamera dizilimi bizleri karşılayacak.

Genel olarak ise Galaxy S25 serisi modellerinden aşina olduğumuz kenar tasarımı bu modelde de kullanılıyor. Samsung Galaxy A07 4G, yeşil, gri ve mavimsi beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa çıkacak.