Samsung'un Popüler Telefonunda İlginç Sorun: Netflix Kalitesi Düşüyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarına sunduğu düzenli güncellemelerle kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Şirket geçtiğimiz günlerde popüler orta segment modeli Galaxy A34 için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Ancak ne yazık ki yeni güncelleme kullanıcıların canını sıkan sürpriz bir hatayı da beraberinde getirdi.

Özellikle Latin Amerika ve Brezilya'daki kullanıcılardan gelen şikayetlere göre telefonlarına Kasım veya Aralık 2025 güncellemesini kuran kişiler Netflix'ten film ve dizi izlemeye çalışırken ciddi sorunlar yaşamaya başladı. İşte detaylar!

Samsung Galaxy A34 Kullanıcıları Netflix İçeriklerini HD İzleyemiyor

Aktarılanlara göre sorun oldukça spesifik bir senaryoda kendini gösteriyor. Kullanıcılar telefonlarına USB Tip-C girişli bir kulaklık veya dönüştürücü adaptör taktıklarında video akış platformlarında bozulmalarla karşılaşıyor.

Bu durumdan en çok etkilenen uygulama ise popüler dizi ve film platformu Netflix olarak kaydedildi. Normal şartlarda HD veya Full HD kalitesinde izleme yapabilen kullanıcılar kulaklık takılıyken görüntünün bir anda SD kalitesine düştüğünü belirtiyor.

Sorunun Kaynağı Ne?

Teknoloji dünyasındaki uzmanlara göre bu hatanın temelinde Google'ın Widevine DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi yatıyor. İddialara göre güncelleme sonrası telefon USB-C üzerinden ses çıkışı verirken güvenlik kontrollerinden geçemiyor.

Normalde yüksek kaliteli yayın için gerekli olan "Widevine L1" sertifikası, bu hata nedeniyle devre dışı kalıyor ve sistem otomatik olarak daha düşük güvenlikli "Widevine L3" seviyesine iniyor. Bu da Netflix gibi platformların içerik güvenliğini sağlamak adına görüntü kalitesini otomatik olarak SD seviyesine çekmesine neden oluyor.

Daha önce benzer bir durumun GitHub üzerinde farklı MediaTek işlemcili cihazlar için de raporlandığı biliniyor. Galaxy A34'ün de MediaTek yonga seti kullandığı göz önüne alındığında sorunun donanımsal kaynaklardan daha çok işlemcinin ses yönlendirmesi sırasındaki yazılımsal bir hatadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de şirketin kısa süre içinde yayınlayacağı yeni bir yamayla bu can sıkıcı durumu düzeltmesi bekleniyor. Peki siz Galaxy A34 kullanıyor musunuz? Son güncellemeden sonra benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım.