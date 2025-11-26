Samsung'un Orta Segment Canavarı Performans Testinde!

Samsung bir yandan amiral gemisi Galaxy S26 serisinin hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da Galaxy A serisini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda orta segment Galaxy A37, yakında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen telefon, son olarak Geekbench performans testlerinde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A37, Geekbench Performans Testinde

Cihaz bu ayın başlarında Samsung’un resmi sunucularında ortaya çıkmasının ardından şimdi de performans testleriyle dikkat çekti. Geekbench sonuçlarına göre telefon tek çekirdekte 1.001, çoklu çekirdekte ise 2.972 puan elde etti ve bu skorlar cihazın Exynos 1480 işlemciden güç alacağını doğruluyor. Selefi Galaxy A36’da Snapdragon 6 Gen 3 bulunuyordu.

Samsung’un Exynos 1480’i Galaxy A55 gibi daha üst segment modellerde kullandığı biliniyor. Bu bağlamda Galaxy A37 performans testinde 6 GB RAM ile görünmüş olsa da şirketin daha yüksek RAM seçenekleri sunması da oldukça muhtemel.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy A36 özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy A36 Özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Corning Gorilla Glass koruması

6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Corning Gorilla Glass koruması İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB veya 8 GB RAM

6 GB veya 8 GB RAM Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri

128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli), 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 5 MP f/2.4 makro kamera

50 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli), 8 MP f/2.2 geniş açılı kamera, 5 MP f/2.4 makro kamera Ön Kamera: 12 MP selfie kamerası

12 MP selfie kamerası Batarya: 5.000 mAh kapasite

5.000 mAh kapasite Şarj Hızı: 25W hızlı şarj desteği

25W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı özellikleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A37'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.