Samsung'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor

Samsung Galaxy A57 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TÜV sertifikası alan Galaxy A57 5G, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, 12 GB RAM seçeneği ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğe sahip olacak.

Samsung Galaxy A57 5G, Yeni Sertifika Aldı

Samsung Galaxy A57 5G, SM-A576B/DS model numarası ile birlikte yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan telefon, EMVCO sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun temassız ödeme ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.

EMVCO sertifikası olmadan akıllı telefonda arama yapma ve internette gezinme gibi işlemler normal şekilde çalışır fakat bankalar ve ödeme sistemleriyle temassız ödeme konusunda sorun yaşanır. Yani bu sertifika, temassız ödeme özelliğinin sorunsuz çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy A57 5G gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üça det 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu telefon Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.