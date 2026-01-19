Xiaomi 17 Ultra'nın Özel Sürümü Global Pazara Geliyor
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın global pazara geleceği ortaya çıktı. İşte 16 GB RAM'e sahip amiral gemisinin özel sürümüne dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, global pazara gelmeye hazırlanıyor.
- Telefonun özel sürümü NBTC sertifikası aldı.
- Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition için Çin'de 7.999 yuan (49.713 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin özel sürümü ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın global pazara geleceği ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Sertifika Aldı
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 2512BPNDAG model numarasıyla birlikte yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Xiaomi 17 Ultra'nın özel sürümü, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Telefonun Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Xiaomi 17 Ultra Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
- RAM: 12GB / 16GB
- Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 200 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları
- Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
- Batarya: 6800 mAh
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
Xiaomi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisidnen alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kaemra, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonda ayrıca 6800 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.
Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition Fiyatı
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.999 yuan (49.713 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.999 yuan (55.928 TL)