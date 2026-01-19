Xiaomi 17 Ultra'nın Özel Sürümü Global Pazara Geliyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin özel sürümü ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın global pazara geleceği ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Sertifika Aldı

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 2512BPNDAG model numarasıyla birlikte yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Xiaomi 17 Ultra'nın özel sürümü, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, cihazın Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Telefonun Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM: 12GB / 16GB

12GB / 16GB Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

512GB / 1TB UFS 4.1 Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisidnen alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kaemra, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonda ayrıca 6800 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition Fiyatı