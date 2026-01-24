12 GB RAM'li Galaxy A57'nin Görüntüleri Sızdırıldı! Rengi Şaşırttı

Samsung Galaxy A57 5G'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Görsellere göre Galaxy A57 5G, serinin önceki modeline benzeyecek. Android telefon ayrıca yüksek şarj hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Samsung Galaxy A57 5G'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül yer alacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün yanında ise LED flaş yer alacak. Bütçe dostu telefonun yan tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Görselde telefonun mor renge sahip sürümü yer aldı. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Hızlı Şarj: 45W

45W Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP RAM: 12 GB'a kadar

Samsung Galaxy A57 5G gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üça det 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro akmera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.