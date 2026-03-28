Samsung Bu Kez Turnayı Gözünden Vurdu! Yeni Kulaklıklar Resmen Yok Satıyor

Samsung, şubat ayında tanıttığı Galaxy S26 serisiyle büyük bir ilgi gördü. İnsanlar hala bu telefonları konuşurken aynı etkinlikte duyurulan Galaxy Buds 4 kablosuz kulaklık serisi de dikkatleri üzerine çekti. Son paylaşılan satış rakamları da bu ilgiyi doğruluyor. Peki Galaxy Buds 4 serisi kaç adet sattı?

Verilere göre en iyi üst segment kulaklıklar arasında yer alan Galaxy Buds 4 serisi Güney Kore’de 100 binden fazla sattı. Bu rakama sadece 15 gün içinde ulaşılırken, seride en çok ilgi gören modelse Buds 4 Pro oldu. Öyle ki satışların yaklaşık yüzde 90’ı Pro modelden oluşuyor. Ayrıca kulaklığı satın alan kullanıcıların büyük çoğunluğu da ürün hakkında olumlu incelemeler paylaştı. Peki Pro model neden standart modele kıyasla daha çok tercih ediliyor?

Galaxy Buds 4 Pro Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

Galaxy Buds 4 Pro, bir önceki nesle kıyasla daha güçlü bas ve net bir ses sunuyor. 24-bit ses desteği ve daha büyük hoparlörleri sayesinde daha kaliteli bir dinleme imkanı sağlıyor. Yükseltilmiş ANC özelliği ile dış ortam sesini daha etkili bir şekilde engelleyebiliyor. Bu da özellikle toplu taşıma veya gürültülü ortamlarda kullanıcılar için yüksek deneyim sunuyor.

Ayrıca yenilenmiş tasarımı, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Öte yandan cihazı satın alan kullanıcıların yaptığı yorumlar da Galaxy Buds 4 Pro’nun yüksek satışlarında önemli bir rol oynuyor. Satın almayı düşünenler genellikle bu yorumlara bakarak karar veriyor.

Galaxy Buds 4 Pro ile Standart Model Arasındaki Farklar Neler?

Galaxy Buds 4 Pro ile standart model arasında birçok fark bulunuyor. En belirgin fark ise tasarımda görülüyor. Buds 4 Pro kanal içi tasarıma sahip. Bu tasarımda yer alan silikon uçlar, kulağı tamamen kapatarak dışarıdan gelen sesi büyük ölçüde engelliyor. Bu sayede kullanıcıya daha yüksek bir dinleme deneyimi sunuyor. Standart Buds 4’te ise silikon uç bulunmuyor. Bu nedenle dışarıdan ses bir miktar duyulabiliyor.

Kullanım süresi açısından Buds 4 Pro tek şarjla 6 saat kullanım sunarken, bu süre standart modelde 5 saat. Öte taraftan Pro model suya daldırmaya dayanıklıyken standart model sadece su sıçramalarına karşı korumalı.

Ses kalitesi açısından da önemli farklar var. Buds 4 Pro çift yollu hoparlöre sahip. Bu sayede mesela bir müzik parçasındaki davul ve keman gibi farklı sesler birbirine karışmadan ayrı ayrı duyulabiliyor. Standart model ise tek yollu sürücü kullandığından farklı sesler birbirine karışabiliyor.

Ayrıca Pro model, 24-bit / 96 kHz (SSC UHQ) yüksek çözünürlüklü ses desteği sunuyor. Yüksek çözünürlük daha güzel bir ses sağlarken, UHQ ise Samsung’un kendi geliştirdiği bir teknoloji ve amacı kablosuz bağlantı üzerinden yüksek kaliteli sesi kayıpsız aktarmak. Bu özellik ne yazık ki standart modelde bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Bir AirPods Pro 2 kullanıcısı olarak Apple’ın kulaklığındaki ses kalitesinin gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Ancak Samsung Galaxy Buds 4 Pro da oldukça merak uyandırıyor. Zira birçok ilgi çekici özelliğe sahip ve satış rakamları da bu ilgiyi net şekilde gösteriyor. Üstelik Buds 4 Pro standart modele kıyasla tasarım, ses kalitesi, kullanım süresi ve suya dayanıklılık gibi önemli farklar sunuyor. Bir gün kablosuz kulak içi kulaklık almayı düşünürsem Buds 4 Pro'yu mutlaka göz önünde bulunduracağım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.