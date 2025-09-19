Samsung'un Bütçe Dostu Kulaklığı Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds3 FE, Türkiye'de satışa sunuldu. İki farklı renk seçeneği ile gelen kulaklık, sizi bambaşka bir ortamda hissettiren özellik de dahil olmak üzere ses kalitesini üst seviyeye taşıyan çok çeşitli özelliklerle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Buds3 FE Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Buds3 FE, Türkiye'de 5 bin 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Şu andan itibaren Türkiye'de satın alınabilen kulaklık, gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Her iki versiyonu da şık tasarımı oldukça belirgin kılıyor.

Samsung Galaxy Buds3 FE Özellikleri

Kulaklık Ağırlığı: 5 gram.

5 gram. Şarj Kutusunun Ağırlığı: 41,8 gram

41,8 gram Bluetooth: 5.4

5.4 360 Ses: Sunuyor.

Sunuyor. Dayanıklılık: IP54.

IP54. Sensörler: Hall, Basınç, mesafe, dokunmatik.

Hall, Basınç, mesafe, dokunmatik. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var.

Var. Kulaklığın Batarya Kapasitesi: 53 mAh.

53 mAh. Şarj Kutusunun Batarya Kapasitesi: 515 mAh.

Yüksek ses kalitesi sunan Samsung Galaxy Buds3 FE, tamamen sese odaklanmanızı sağlamak üzere geliştirildi. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde istenmeyen gürültüleri minimum seviyeye indiriyor. Trafik, toplu taşıma, kafe ve benzeri gürültülü ortamlarda farkını ortaya koyan kulaklık, çevre seslerinden etkilenmeden kendinizi sese kaptırmanıza imkân tanıyor.

Daha iyi ses iletimi için geliştirilmiş makine öğrenimi modeliyle güçlendirilen cihaz, ortam sesleri ile konuşma sesini analiz ederek arka plan seslerinin yoğun olduğu mekânlarda dahi sesinizin net kalmasına olanak tanıyor. Bu da özellikle telefon görüşmelerinde karşı tarafın ne söylediğinizi birebir anlamasını kolaylaştırıyor.

360 Audio teknolojisi sayesinde gerçekçi bir ses simülasyonu oluşturabilirsiniz. Sanal bir ortam oluşturan bu teknoloji, size sesi sanki yanınızdan geliyormuş gibi duymanızı sağlıyor. Böylece çok gerçekçi bir hissiyat elde edebiliyor ve zengin ses deneyiminin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Galaxy Buds3 FE'yi kullanışlı hâle getiren en önemli özelliklerinden biri de basit hareketlerle çalma listesindeki şarkıları değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirebilmek. Telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Yukarı ya da aşağı kaydırma yoluyla ses seviyesini düşürüp arttırabilirsiniz veya sıkıştırma hareketiyle oynatma, duraklatma, parça atlama gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bu cihaz aracılığıyla Gemini ile doğrudan etkileşime geçmeniz mümkün. "Hey Google" komutunu kullanarak Gemini'ı etkinleştirebilirsiniz. Daha sonra ise hangi konuda yardıma ihtiyacınız varsa onu söyleyebilirsiniz. Galaxy AI'daki Interpreter özelliği sayesinde dil bariyerini aşabilirsiniz. Çevirileri gerçek zamanlı olarak dinlemenizi sağlayan özellik, telefon ekranına bakmanıza gerek bırakmıyor.

Cihaz, ANC özelliği etkinleştirildiğinde 6 saate, devre dışı bırakıldığında ise 8,5 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte ANC açıkken 24 saate, kapalıyken 30 saate kadar kullanım süresine ulaşılıyor. Cihazda IP54 sertifikası olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu, belirli bir seviyeye kadar toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.