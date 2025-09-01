Google'ın Çok Güçlü Telefonuna Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Güçlü donanımı, dev bataryası ve şık tasarımıyla öne çıkan Google Pixel 10 Pro XL modeline sağlamlık testi yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı.

Google Pixel 10 Pro XL Dayanıklılık Testine Girdi

20 Ağustos 2025 tarhinde tanıtılan Google Pixel 10 Pro XL modelinin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı.

İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı. YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi.

Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekran, sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Parmak izi sensöründe de herhangi bir problem yaşanmadı. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. Pixel 10 Pro XL bükülme testini de başarıyla geçti.

Google Pixel 10 Pro XL Özellikleri

Pixel 10 Pro XL gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. Yeni katlanabilir telefon Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 ve Pixel 10 Pro'da da aynı işlemci yer alıyor. Google Pixel 9 serisi için ise Tensor G4 işlemcisi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 486 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 42 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Android 16 ile gelen telefon 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. 232 gram ağırlığındaki telefonda ayrıca IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.