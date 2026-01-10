Samsung'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

Samsung, Galaxy F70e 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte bütçe dostu akıllı telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy F70e 5G'de Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Telefonun ayrıca 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy F70e 5G'de Hangi İşlemci Olacak?

Google Play Console'da Samsung Galaxy F70e 5G isimli bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu, akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. SM-E076B model numarasına ve a07x kod adına sahip olan telefonun Galaxy A07 5G'nin yeniden isimlendirilmiş sürümü olacağı iddia edildi. Galaxy A07 5G'nin de henüz tanıtılmadığını belirtelim.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy F70e 5G'de MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 4G'de ise sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 tercih edilmişti.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan akıllı telefonda 8 GB RAM yer alabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. Telefon ayrıca Super AMOLED ekrana sahip olabilir. Bu ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunulabilir.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelmesi beklenen akıllı telefonda 5.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunabilir. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bunların yanı sıra telefonun üç arka kamear ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy F70e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy F70e 5G'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Google Play Console'da Samsung Galaxy M17e 5G isimli bir akıllı telefon da görüntülenmişti. SM-M076B model numarasına sahip olan Galaxy M17e 5G'nin de aynı dönemde tanıtılacağı düşünülüyor.