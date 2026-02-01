Dev Bataryalı Android Telefon Geliyor! 2K Çözünürlük ve Dahası

vivo, X500 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber X500'ün özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X500, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo X300'te 6040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. X500'te de 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo'nun yeni akıllı telefonu, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. X300'te 6,31 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı ve 6,3 inç civarı bir ekran büyüklüğü yer alabilir.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun işlemcisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. X300'te bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Dolayısıyla yeni telefon gücünü Dimensity 9600 işlemcisinden alabilir.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte X500 Pro da tanıtılabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.