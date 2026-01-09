Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Samsung, Galaxy M17e 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte bütçe dostu Galaxy M17e 5G'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Akıllı telefon ayrıca 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Hızlı Şarj: 25W

25W Batarya: 6000 mAh

Google Play Console'da Samsung Galaxy M17e 5G isimli bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu, akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. SM-M076B model numarasına ve a07x kod adına sahip olan telefonun Galaxy A07 5G'nin yeniden isimlendirilmiş sürümü olacağı iddia edildi. Galaxy A07 5G'nin de henüz tanıtılmadığını belirtelim.

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 4G'de ise sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebilriiz. Galaxy A07 4G'de 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğ tercih edilmişti. Telefonda ayrıca 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy M17e 5G'nin 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bütçe dostu akıllı telefon ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yeni telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olabilir. Cihaz ayrıca 720 x 1600 piksel çözünürlük sunabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun fakrlı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.