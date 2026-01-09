16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo'nun X200T isimli yeni akıllı telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan vivo X200T'nin bu kez tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgliere göre Android telefon, güçlü işlemci, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X200T'nin ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olaack. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekleyecek akıllı telefon, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

vivo X200T'de MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.

Android telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. X200T, 6200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200T'nin 55.000 rupi (26.359 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan vivo X200 için 65.999 rupi (31.151 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.