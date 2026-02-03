Popüler Samsung Modeli İçin One UI 8.5 Testleri Başladı!
Samsung, Galaxy M55s için One UI 8.5 testlerine başladı. Mevzubahis cihazın kullanıcıları, güncel yazılım deneyimi yaşayacak. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy M55s için One UI 8.5 testlerine başladı.
- Firma sunucularında yeni detaylar ortaya çıktı.
Samsung, Galaxy S25 serisi ile başlattığı Android 16 tabanlı One UI 8.5 testlerini tam gaz sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy Z modelini test sürecine dahil eden şirket, şimdi ise bir modeli daha listeye ekledi. İşte ayrıntılar...
Samsung Galaxy M55s İçin One UI 8.5 Testleri Başladı
Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak One UI 8.5, Samsung’un sunucularında ortaya çıktı. Galaxy M55s için yer aldığı belirtilen sürüm, Güney Koreli teknoloji devinin mevzubahis telefon modeli için yeni yazılımı test etmeye başladığını gösteriyor.
One UI 8.5 Yenilikleri
One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Öyle ki tamamen özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar paneli, yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme ve paylaşım seçenekleri, daha fazla güvenlik önlemi ile birlikte daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, başlıca yenilikler arasında yer alıyor.
Samsung Galaxy M55s Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED Plus, 1080 x 2400 (FHD+), 120 Hz, 1000 nit Parlaklık (HBM)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabilir)
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.4, 2160p (4K) @ 30fps Video Kaydı
- Arka Kameralar: 50 MP (OIS destekli ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açı) + 2 MP (makro)
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 45W Hızlı Şarj (USB Type-C)
- İşletim Sistemi: Android 14
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, BDS, GLONASS, Galileo
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.