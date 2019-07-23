Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 + Hakkında Yeni Bilgiler

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 +’ın tanıtılacağı 7 Ağustos’taki Samsung Unpacked etkinliğine adım adım yaklaşıyoruz. Yeni Galaxy Note serisiyle ilgili sızıntıların artarak devam ettiği şu günlerde, yeni bir detay da daha gün yüzüne çıktı.

Tüm dünyanın gözlerini çevireceği Galaxy Note 10 etkinliğine sadece 15 günlük bir uzaklıktayız. Samsung’un yeni nesil Note ailesini görücüye çıkaracağı lansman, pek çok sürprize sahne olacak. Tabii, bu sürprizlerin pek çoğu, etkinlik öncesinde çıkan sızıntılar nedeniyle heyecanını kaybediyor.

Bugün, Yunan bir blog sitesi tarafından sızdırılan bilgiler, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 +’ın ekran çözünürlükleri ve batarya kapasitelerini ortaya koyuyor. Söz konusu rapora göre Note 10, QHD+ (1440x2960) çözünürlüğünde 6.3 inç ekrana sahip olacak. Ayrıca batarya kapasitesinin ise 3.500 mAh olduğu söyleniyor.

Aynı raporda, serinin büyük abisi Note 10 +’un 4,300 mAh bataryaya, 198g ağırlığa ve 6,8 inç QHD + ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Note 10’dan farklı olarak arka üçlü kameranın yanında bir ToF sensörü ile gelecek olan akıllı telefon, her zaman olduğu gibi S-Pen desteğine sahip olacak.

Rapora göre, Galaxy Note 10 serisinin selfie kamerası gece modunu destekleyecek. Aynı zamanda video çekimi için Live Focus özelliğine sahip olacak olan akıllı telefon, sadece odaklanılan bölgeden gelen sesi yükselterek, ortamdaki gürültüyü azaltacak.

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 +, 45W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Bixby tuşunun tarihe karışacağı yeni Galaxy Note serisi, güç butonuna uzun basılarak akıllı asistana erişilmesini sağlayacak.

Galaxy Note 10 serisiyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!